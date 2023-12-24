Неизвестные подожгли автомобиль судьи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:58
В результате у машины пострадали салон и моторный отсек, а также фара у Volkswagen, который стоял рядом. Пожар тушили семь специалистов, которые приехали на место ЧП, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В каком районе работает судья, точно неизвестно. В полиции возбудили дело об умышленном повреждении транспорта.
Напомним, 28 сентября 2023 года в Екатеринбурге кто-то поджег автомобиль местного общественника. По словам владельца машины, это была месть ему за участие в выборной кампании.