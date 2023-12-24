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Автомобиль судьи в Екатеринбурге сожгли неизвестные

Неизвестные подожгли автомобиль судьи в Екатеринбурге

24 декабря 2023, 08:57
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Автомобиль судьи в Екатеринбурге сожгли неизвестные

Иномарку Hyundai Creta, принадлежащую судье в Екатеринбурге, подожгли. Происшествие случилось ранним утром 23 декабря 2023 года.

В результате у машины пострадали салон и моторный отсек, а также фара у Volkswagen, который стоял рядом. Пожар тушили семь специалистов, которые приехали на место ЧП, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В каком районе работает судья, точно неизвестно. В полиции возбудили дело об умышленном повреждении транспорта.

Напомним, 28 сентября 2023 года в Екатеринбурге кто-то поджег автомобиль местного общественника. По словам владельца машины, это была месть ему за участие в выборной кампании.

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#Происшествия#Пожар#Полиция#Уголовное дело#Поджог#Автомобиль#ЧП#Судья#Неизвестные#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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