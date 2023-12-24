Новогодняя лыжная гонка в Нижнем Тагиле состоится в память о Сергее Хохлове

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Первый раз лыжная гонка в канун Нового года прошла в 1989 году по предложению Хохлова в центральной части города. Она была организована как пропаганда спорта среди горожан, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
3 декабря 1992 года Хохлов погиб во время исполнения своих обязанностей. С тех пор мероприятие посвящено его памяти. Организаторами гонок являются управление мэрии по развитию физкультуры и молодежной политики, городская федерация лыжных гонок и нижнетагильская полиция.
Участвовать в гонках могут желающие любого возраста от 13 лет, которые прошли подготовку и имеют допуск. Стиль классический. Дистанции гонок — от 3 до 7,5 километра. Анкету на участие можно заполнить здесь.
Напомним, 23 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле открылся сезон мотокросса.