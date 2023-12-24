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Лыжная гонка памяти Сергея Хохлова состоится в Нижнем Тагиле

Новогодняя лыжная гонка в Нижнем Тагиле состоится в память о Сергее Хохлове

24 декабря 2023, 09:46
Фото: 1MI

Лыжная гонка памяти Сергея Хохлова состоится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле пройдет новогодняя лыжная гонка в память о зампреде организации «Динамо» Сергее Хохлове. Мероприятие состоится 27 декабря 2023 года в спорткомплексе «Аист».

Первый раз лыжная гонка в канун Нового года прошла в 1989 году по предложению Хохлова в центральной части города. Она была организована как пропаганда спорта среди горожан, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

3 декабря 1992 года Хохлов погиб во время исполнения своих обязанностей. С тех пор мероприятие посвящено его памяти. Организаторами гонок являются управление мэрии по развитию физкультуры и молодежной политики, городская федерация лыжных гонок и нижнетагильская полиция.

Участвовать в гонках могут желающие любого возраста от 13 лет, которые прошли подготовку и имеют допуск. Стиль классический. Дистанции гонок — от 3 до 7,5 километра. Анкету на участие можно заполнить здесь.

Напомним, 23 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле открылся сезон мотокросса.

Первое мероприятие после ремонта прошло в обществе инвалидов в Нижнем Тагиле
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#Спорт#Нижний Тагил#Мероприятие#Физкультура#Здоровый образ жизни#Лыжная гонка#Молодежная политика#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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