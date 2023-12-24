«Очередь за яйцами». Сотни уток вышли на прогулку в Нижнем Тагиле

Видеофрагмент с шествием птиц опубликован в группе Вконтакте «[ТТ] Нижний Тагил». На кадрах ролика видно, как огромная масса пернатых, насчитывающая порядка 200 представителей, вышла с течения реки Тагил на заснеженный берег и пешеходные дорожки парка. Огромное шествие, скорее похожее на пешую миграцию, привлекло внимание очевидцев.