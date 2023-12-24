«Очередь за яйцами». Сотни уток вышли на прогулку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Видеофрагмент с шествием птиц опубликован в группе Вконтакте «[ТТ] Нижний Тагил». На кадрах ролика видно, как огромная масса пернатых, насчитывающая порядка 200 представителей, вышла с течения реки Тагил на заснеженный берег и пешеходные дорожки парка. Огромное шествие, скорее похожее на пешую миграцию, привлекло внимание очевидцев.
Когда уток никто не приходит кормить, то они сами идут в магазин. Парк «Народный», — пошутил автор видео.
Участок воды вдоль зоны отдыха тагильчан уже давно является круглогодичным ареалом обитания крякв. И жители Тагила и гости города в поисках позитива приезжают сюда, чтобы покормить птичек.
Что заставило сбиться птиц в огромную стаю неизвестно. Но комментаторы паблика уже назвали в шутку данное столпотворение «очередью за яйцами».
Какие необычные животные были замечены на улицах Нижнего Тагила читайте в нашем материале.