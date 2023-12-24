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Более 200 уток вышли на прогулку в парке в Нижнем Тагиле

«Очередь за яйцами». Сотни уток вышли на прогулку в Нижнем Тагиле

24 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI

Более 200 уток вышли на прогулку в парке в Нижнем Тагиле

Огромная стая вышла на прогулку по тротуарам парка «Народный» в Нижнем Тагиле.

Видеофрагмент с шествием птиц опубликован в группе Вконтакте «[ТТ] Нижний Тагил». На кадрах ролика видно, как огромная масса пернатых, насчитывающая порядка 200 представителей, вышла с течения реки Тагил на заснеженный берег и пешеходные дорожки парка. Огромное шествие, скорее похожее на пешую миграцию, привлекло внимание очевидцев.

Когда уток никто не приходит кормить, то они сами идут в магазин. Парк «Народный», — пошутил автор видео.

Участок воды вдоль зоны отдыха тагильчан уже давно является круглогодичным ареалом обитания крякв. И жители Тагила и гости города в поисках позитива приезжают сюда, чтобы покормить птичек.

Что заставило сбиться птиц в огромную стаю неизвестно. Но комментаторы паблика уже назвали в шутку данное столпотворение «очередью за яйцами».

Какие необычные животные были замечены на улицах Нижнего Тагила читайте в нашем материале.

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#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Александра Логинова#Животные#Парк Народный#Парк#Прогулка#Утки#Екатеринбург#Дикие животные
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