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Воспитанники клуба «Кристалл» в Нижнем Тагиле потренировались со звездой хоккея

Олимпийский чемпион показал, как надо играть в хоккей детям в Нижнем Тагиле

24 декабря 2023, 12:49
Фото: 1MI

Воспитанники клуба «Кристалл» в Нижнем Тагиле потренировались со звездой хоккея

Хоккеист Павел Дацюк организовал мастер-класс для школьников из Нижнего Тагила, которые занимаются в клубе «Кристалл». Мероприятие прошло в ФОК «Президентский».

Дацюк одерживал победу в Олимпийских играх, чемпионате мира, а также хоккеист завоевывал Кубки Стэнли и Гагарина.

Как сообщил мэр города Владислав Пинаев, в текущем сезоне тагильская хоккейная команда «Кристалл» выступает в числе сильнейших округов. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

Видео: Владислав Пинаев

Также юные тагильчане три раза выиграли матчи у команды «Металлург» из Магнитогорска.

Напомним, 24 и 25 августа 2023 года в Нижнем Тагиле состоялся кубок города по хоккею среди школьников до 16 лет.

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