Олимпийский чемпион показал, как надо играть в хоккей детям в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Дацюк одерживал победу в Олимпийских играх, чемпионате мира, а также хоккеист завоевывал Кубки Стэнли и Гагарина.
Как сообщил мэр города Владислав Пинаев, в текущем сезоне тагильская хоккейная команда «Кристалл» выступает в числе сильнейших округов. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.
Также юные тагильчане три раза выиграли матчи у команды «Металлург» из Магнитогорска.
Напомним, 24 и 25 августа 2023 года в Нижнем Тагиле состоялся кубок города по хоккею среди школьников до 16 лет.