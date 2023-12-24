Пенсионерка сломала ногу в Нижнем Тагиле после падения. Она 2 часа ждала помощи

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Пострадавшей женщине вызвали скорую. Сотрудники магазина вынесли стул и позвонили дочери пенсионерки. Приезда медиков женщины ждали более двух часов, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По словам дочери пострадавшей, до тех пор, пока не приехали сотрудники скорой помощи, в этом же месте поскальзывались и падали другие люди. Когда женщина зашла в супермаркет и поинтересовалась, почему не убирается лед с лестницы, один из сотрудников стал ей хамить.
Также, как сообщила дочь пожилой женщины, она намерена наказать сотрудников данного супермаркета.
Напомним, 29 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле на мужчину, который пришел в магазин «Косулинская пивоварня», чуть не обрушилась вывеска. По словам посетителя, едва он зашел внутрь, вывеска рухнула на крыльцо.