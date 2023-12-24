Пенсионерка сломала ногу в Нижнем Тагиле после падения. Она 2 часа ждала помощи

По словам дочери пострадавшей, до тех пор, пока не приехали сотрудники скорой помощи, в этом же месте поскальзывались и падали другие люди. Когда женщина зашла в супермаркет и поинтересовалась, почему не убирается лед с лестницы, один из сотрудников стал ей хамить.