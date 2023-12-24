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Пожилая женщина в Нижнем Тагиле поскользнулась возле магазина и сломала ногу

Пенсионерка сломала ногу в Нижнем Тагиле после падения. Она 2 часа ждала помощи

24 декабря 2023, 05:48
Фото: 1MI

Пожилая женщина в Нижнем Тагиле поскользнулась возле магазина и сломала ногу

В Нижнем Тагиле пожилая женщина поскользнулась на ступеньках при выходе из супермаркета «Монетка» и сломала ногу. Инцидент случился 22 декабря 2023 года.

Пострадавшей женщине вызвали скорую. Сотрудники магазина вынесли стул и позвонили дочери пенсионерки. Приезда медиков женщины ждали более двух часов, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

По словам дочери пострадавшей, до тех пор, пока не приехали сотрудники скорой помощи, в этом же месте поскальзывались и падали другие люди. Когда женщина зашла в супермаркет и поинтересовалась, почему не убирается лед с лестницы, один из сотрудников стал ей хамить.

Также, как сообщила дочь пожилой женщины, она намерена наказать сотрудников данного супермаркета.

Напомним, 29 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле на мужчину, который пришел в магазин «Косулинская пивоварня», чуть не обрушилась вывеска. По словам посетителя, едва он зашел внутрь, вывеска рухнула на крыльцо.

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