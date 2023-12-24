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Женщина с ребенком в Сухом Логу каталась на иномарке с пьяным водителем

Пьяная жительница Сухого Лога пыталась сбежать от полицейских с 6-месячным сыном

24 декабря 2023, 06:52
Фото: 1MI

Женщина с ребенком в Сухом Логу каталась на иномарке с пьяным водителем

В Сухом Логу мужчина и женщина с признаками наркотического и алкогольного опьянения ехали в автомобиле Kia Rio вместе со своим полугодовалым сыном.

Сотрудники ДПС остановили иномарку. 27-летний мужчина, сидевший за рулем, имел признаки наркотического опьянения. Ребенок был помещен в детское автокресло и пристегнут ремнем безопасности. Когда мужчина сел в патрульный автомобиль, за руль Kia села женщина и попыталась уехать.

Инспекторы поехали следом за ней и заблокировали движение иномарке. После того, как автомобиль остановился, у свердловчанки заметили признаки алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

От освидетельствования она отказалась и вела себя агрессивно, в связи с чем ее доставили в полицию. Ребенка передали родственникам, а женщину отправили на освидетельствование. Выяснилось, что в момент инцидента она была нетрезва. Ее привлекли к административной ответственности.

Напомним, 29 ноября 2023 года в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем автомобиля, который проигнорировал требование об остановке. Машину поместили на стоянку, а в отношении молодого человека составили материал.

Водитель иномарки с признаками наркотического опьянения устроил погоню с ГИБДД
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