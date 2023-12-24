Пьяная жительница Сухого Лога пыталась сбежать от полицейских с 6-месячным сыном

От освидетельствования она отказалась и вела себя агрессивно, в связи с чем ее доставили в полицию. Ребенка передали родственникам, а женщину отправили на освидетельствование. Выяснилось, что в момент инцидента она была нетрезва. Ее привлекли к административной ответственности.