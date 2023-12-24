Пьяная жительница Сухого Лога пыталась сбежать от полицейских с 6-месячным сыном

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Сотрудники ДПС остановили иномарку. 27-летний мужчина, сидевший за рулем, имел признаки наркотического опьянения. Ребенок был помещен в детское автокресло и пристегнут ремнем безопасности. Когда мужчина сел в патрульный автомобиль, за руль Kia села женщина и попыталась уехать.
Инспекторы поехали следом за ней и заблокировали движение иномарке. После того, как автомобиль остановился, у свердловчанки заметили признаки алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
От освидетельствования она отказалась и вела себя агрессивно, в связи с чем ее доставили в полицию. Ребенка передали родственникам, а женщину отправили на освидетельствование. Выяснилось, что в момент инцидента она была нетрезва. Ее привлекли к административной ответственности.
Напомним, 29 ноября 2023 года в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем автомобиля, который проигнорировал требование об остановке. Машину поместили на стоянку, а в отношении молодого человека составили материал.