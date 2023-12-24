Вся в дыму и копоти: школа пострадала от пожара в соседнем здании в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Инцидент случился на улице Пехотинцев во второй половине дня. На пульт пожарной охраны в 18 часов 15 минут поступил вызов о возгорании в заброшенном здании по близости с образовательным учреждением. По информации очевидцев, загорелся строительный мусор. Дым и копоть от пожара проникли в здание школы, сообщает E1.ru.
На месте вызова работали 13 пожарных машин и 43 спасателя. Из здания колы пришлось эвакуировать одного человека. Возгорание устранили через 50 минут после вызова.
Ранее в Челябинске в здании автосервиса в пожаре сгорели 45 мотоциклов.