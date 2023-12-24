Вся в дыму и копоти: школа пострадала от пожара в соседнем здании в Екатеринбурге

Инцидент случился на улице Пехотинцев во второй половине дня. На пульт пожарной охраны в 18 часов 15 минут поступил вызов о возгорании в заброшенном здании по близости с образовательным учреждением. По информации очевидцев, загорелся строительный мусор. Дым и копоть от пожара проникли в здание школы, сообщает E1.ru.