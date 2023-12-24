Жильцы остались без отопления и света перед выселением из дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В доме произошла коммунальная авария, вследствие чего началось затопление. В нем оставалась единственная семья, еще не переселившаяся. Сотрудники коммунальных служб отключили во всем доме теплоснабжение, но обещали вскоре его вернуть, пишет Е1.
Однако вместо этого в доме были сняты трубы и двери. При этом жильцам ничего не сообщили. Известно, что данное здание оказалось в программе территориального развития. Семья вынуждена сейчас искать новое жилье.
Напомним, 17 декабря 2023 года в Невьянске из-за коммунальной аварии в домах пропали свет, отопление и вода.