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В доме в Екатеринбурге срезали батареи перед выселением жильцов

Жильцы остались без отопления и света перед выселением из дома в Екатеринбурге

24 декабря 2023, 11:03
Фото: 1MI

В доме в Екатеринбурге срезали батареи перед выселением жильцов

В Екатеринбурге в доме, который готовится к расселению, отключили электричество и отопление. Инцидент произошел на улице Энергоносителей.

В доме произошла коммунальная авария, вследствие чего началось затопление. В нем оставалась единственная семья, еще не переселившаяся. Сотрудники коммунальных служб отключили во всем доме теплоснабжение, но обещали вскоре его вернуть, пишет Е1.

Однако вместо этого в доме были сняты трубы и двери. При этом жильцам ничего не сообщили. Известно, что данное здание оказалось в программе территориального развития. Семья вынуждена сейчас искать новое жилье.

Напомним, 17 декабря 2023 года в Невьянске из-за коммунальной аварии в домах пропали свет, отопление и вода.

Жители Екатеринбурга жалуются на отключение отопления в морозы
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