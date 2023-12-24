Жители Нижнего Тагила пробегут на 2024 метра в «Забеге обещаний»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Каждый год по всему миру люди собираются 1 января под флагом I Love Supersport I Love Running и устраивают забег, чтобы подкрепить им свои мечты, желания или обещания.
Участники бегут марафон не на время или скорость, каждый сам выбирает, как ему бежать. На мероприятие можно приходить как одному, так и вместе со своими друзьями или родственниками.
Горожане, которые решили поучаствовать в забеге, получают свой нагрудный номер, на котором необходимо написать свое обещание или желание.
Напомним, 27 декабря 2023 года в спортшколе «Аист» состоится новогодняя лыжная гонка, в которой могут участвовать люди всех возрастов от 13 лет.