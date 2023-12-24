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«Забег обещаний» в Нижнем Тагиле состоится в Новый год

Жители Нижнего Тагила пробегут на 2024 метра в «Забеге обещаний»

24 декабря 2023, 10:49
Фото: Официальный сайт «Забега обещаний»

«Забег обещаний» в Нижнем Тагиле состоится в Новый год

В Нижнем Тагиле пройдет бесплатное международное мероприятие «Забег обещаний» 1 января 2024 года.

Каждый год по всему миру люди собираются 1 января под флагом I Love Supersport I Love Running и устраивают забег, чтобы подкрепить им свои мечты, желания или обещания.

Участники бегут марафон не на время или скорость, каждый сам выбирает, как ему бежать. На мероприятие можно приходить как одному, так и вместе со своими друзьями или родственниками.

Фото: Официальный сайт «Забега обещаний»

Горожане, которые решили поучаствовать в забеге, получают свой нагрудный номер, на котором необходимо написать свое обещание или желание.

Напомним, 27 декабря 2023 года в спортшколе «Аист» состоится новогодняя лыжная гонка, в которой могут участвовать люди всех возрастов от 13 лет.

Стала известна программа мероприятий Национального рекламного форума
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