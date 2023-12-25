100 водителей-должников ездят по дорогам Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
К административной ответственности было привлечено 127 граждан. Это те люди, которые не оплатили штрафы, сообщили в ГИБДД.
Такой цифрой были подведены итоги акции «Должник». Рейды проводились на протяжении трех дней.
Инспекторы предупредили водителей, что они должны оплатить штрафы в срок для того, чтобы избежать более серьезных последствий.
Ранее сообщалось, что за год на дорогах Свердловской области снизилась детская смертность. За год произошло 319 ДТП с участием детей. Погибли восемь несовершеннолетних, и еще 343 малыша травмировались.