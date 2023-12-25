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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Инспекторы за три дня выявили более 100 автомобилистов-должников в Екатеринбурге

100 водителей-должников ездят по дорогам Екатеринбурга

25 декабря 2023, 09:31
Фото: 1MI

Инспекторы за три дня выявили более 100 автомобилистов-должников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за три дня инспекторами было выявлено порядка 100 автомобилистов, которые являются должниками.

К административной ответственности было привлечено 127 граждан. Это те люди, которые не оплатили штрафы, сообщили в ГИБДД.

Такой цифрой были подведены итоги акции «Должник». Рейды проводились на протяжении трех дней.

Инспекторы предупредили водителей, что они должны оплатить штрафы в срок для того, чтобы избежать более серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что за год на дорогах Свердловской области снизилась детская смертность. За год произошло 319 ДТП с участием детей. Погибли восемь несовершеннолетних, и еще 343 малыша травмировались.

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#Транспорт#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Акция#Водители#Штрафы#Должники#Рейды#Екатеринбург#Автомобилисты#Дарья Сорокина
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