50 тысяч за сломаный нос: с маркетплейса взыскали компенсацию в Екатеринбурге

15 мая 2023 года между сотрудником интернет-магазина и работниками электропогрузчика возник конфликт. Инцидент произошел на территории логистического парка в Октябрьском районе. Водители погрузчика в ответ на замечание сотрудника начали угрожать расправой и нанесли оппоненту несколько ударов в область лица. Потерпевший обратился в лечебное учреждение, где ему диагностировали открытый перелом костей носа.