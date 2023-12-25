tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Маркетплейс заплатит 50 тысяч рублей компенсации за травму носа в Екатеринбурге

50 тысяч за сломаный нос: с маркетплейса взыскали компенсацию в Екатеринбурге

25 декабря 2023, 10:58
Фото: 1MI

Маркетплейс заплатит 50 тысяч рублей компенсации за травму носа в Екатеринбурге

Компенсацию морального вреда взыскали в пользу работника, получившего травму носа во время драки на работе в Екатеринбурге.

15 мая 2023 года между сотрудником интернет-магазина и работниками электропогрузчика возник конфликт. Инцидент произошел на территории логистического парка в Октябрьском районе. Водители погрузчика в ответ на замечание сотрудника начали угрожать расправой и нанесли оппоненту несколько ударов в область лица. Потерпевший обратился в лечебное учреждение, где ему диагностировали открытый перелом костей носа.

После служебной проверки, организованной районной прокуратурой, у работодателя выявлены многочисленные нарушения требований охраны труда. С компании в исковом обращении была затребована компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

В Нижнем Тагиле школьники развязали кровавую драку в школе №40, по результатам которой проходит проверка.

Отец с ребенком упали в аквапарке Екатеринбурга. Теперь им заплатят миллион
Узнать подробнее
Читайте также:
7 лет колонии: приятели не поделили телевизор в ЕкатеринбургеМигранты в рабочей одежде устроили массовую драку в ПетербургеСК заинтересовался дракой двух женщин около детсада в ЕкатеринбургеМыло за 67 тысяч рублей: скандал разразился в пункте выдачи заказов в Екатеринбурге
#Общество#Происшествия#Александра Логинова#Суд#Драка#Интернет магазин#Моральный вред#Травмы#Моральный ущерб#18+#Екатеринбург#Маркетплейс#Инцидент#Перелом носа
Подпишитесь
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:23
Светофор, кафе и села останутся без света в Нижнем Тагиле перед Новым годом
Сегодня, 06:06
Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес
23 декабря, 16:21
Названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области
Сегодня, 07:29
156 смертей на рабочем месте: профсоюзы подвели итоги года в Свердловской области
Сегодня, 07:59
Стали известны маршруты, по которым будут ездить автобусы Нижнего Тагила. Список
Сегодня, 08:05