50 тысяч за сломаный нос: с маркетплейса взыскали компенсацию в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
15 мая 2023 года между сотрудником интернет-магазина и работниками электропогрузчика возник конфликт. Инцидент произошел на территории логистического парка в Октябрьском районе. Водители погрузчика в ответ на замечание сотрудника начали угрожать расправой и нанесли оппоненту несколько ударов в область лица. Потерпевший обратился в лечебное учреждение, где ему диагностировали открытый перелом костей носа.
После служебной проверки, организованной районной прокуратурой, у работодателя выявлены многочисленные нарушения требований охраны труда. С компании в исковом обращении была затребована компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Судебный акт в законную силу пока не вступил.
В Нижнем Тагиле школьники развязали кровавую драку в школе №40, по результатам которой проходит проверка.