Алексей Орлов отдал под КРТ две площадки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Согласно программе, будет снесены 22 здания. По информации городского портала, на первом участке есть восемь нежилых зданий. На их месте будут построены дома, дополнительное здание учебного заведения и детский садик. Все объекты будут построены за ближайшие пять лет.
На территории другого участка есть жилые дома, созданные в 50-х годах, на их месте будут дома и также детсад. Весь процесс застройки займет 13 лет.
Ранее сообщалось, что в Норильске с участием главы Минвостокразвития Чекункова запустили социальные объекты.