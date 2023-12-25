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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Екатеринбурге еще два квартала с ветхими домами отдадут под КРТ

Алексей Орлов отдал под КРТ две площадки в Екатеринбурге

25 декабря 2023, 15:39
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге еще два квартала с ветхими домами отдадут под КРТ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении двух новых участков в программу комплексного развития территории (КРТ). Один из участков находится во Втузгородке, а другой — на Вторчермете.

Согласно программе, будет снесены 22 здания. По информации городского портала, на первом участке есть восемь нежилых зданий. На их месте будут построены дома, дополнительное здание учебного заведения и детский садик. Все объекты будут построены за ближайшие пять лет.

На территории другого участка есть жилые дома, созданные в 50-х годах, на их месте будут дома и также детсад. Весь процесс застройки займет 13 лет.

Ранее сообщалось, что в Норильске с участием главы Минвостокразвития Чекункова запустили социальные объекты.

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#Строительство#Дом#Реновация#Екатеринбург#Городское строительство#Камилла Булгакова
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