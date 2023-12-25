Ассенизаторы Екатеринбурга обвинили «Водоканал» в драконовских поборах

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В результате такого развития событий, городу грозит коммунальный коллапс во время новогодних праздников. Договор на обслуживание в 2024 году, предложенный владельцам вакуумных машин, по их словам является недобросовестным, сообщает E1.
Одно из условий договора позволяет брать пробы сточных вод для проверки их соответствия нормативам любое количество раз. В случае превышения показателей у проб предприниматели будут вынуждены дополнительно платить. Такое условие договора недопустимо для перевозчиков, заявляют ассенизаторы. В связи с этим предприниматели написали открытое письмо представителям власти, но пока ответов на него нет.
У ассенизаторов есть месяц на подписание договора, но они опасаются, что уже во время новогодних праздников их машины могут не пускать на базы для слива сточных вод. Это означает, что сточные воды не будут вывозиться, и содержимое выгребных ям разольется на улицы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге стало дороже ходить в туалет.