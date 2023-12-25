Автохам снес пешехода, передвигаясь по трамвайным путям в Екатеринбурге

На видеофрагменте, опубликованным в сети, видно как водитель двигается на «девятке» серебристого цвета по трамвайным путям и останавливается перед перекрестком. На нем компания молодых людей, в ожидании трамвая, воспрепятствовала дальнейшему передвижению торопыги. Автомобилист возобновляет движение, допустив наезд на одного из пешеходов. Юноша в итоге проехался на капоте автохама.