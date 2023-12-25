Автохам снес пешехода, передвигаясь по трамвайным путям в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:50
На видеофрагменте, опубликованным в сети, видно как водитель двигается на «девятке» серебристого цвета по трамвайным путям и останавливается перед перекрестком. На нем компания молодых людей, в ожидании трамвая, воспрепятствовала дальнейшему передвижению торопыги. Автомобилист возобновляет движение, допустив наезд на одного из пешеходов. Юноша в итоге проехался на капоте автохама.
Пострадавший намерен составить заявление и обратиться в полицию. В отделе ГИБДД обещали инициировать проверку по данному факту, сообщает E1.ru.
Ранее в Екатеринбурге водитель элитной иномарки проехал на красный сигнал светофора перед толпой пешеходов.