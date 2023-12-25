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Автохам наехал на толпу людей в Екатеринбурге

Автохам снес пешехода, передвигаясь по трамвайным путям в Екатеринбурге

25 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI

Автохам наехал на толпу людей в Екатеринбурге

Днем 23 декабря в Академическом районе Екатеринбурга водитель автомобиля, совершавший передвижение по трамвайным путям, наехал на толпу людей.

На видеофрагменте, опубликованным в сети, видно как водитель двигается на «девятке» серебристого цвета по трамвайным путям и останавливается перед перекрестком. На нем компания молодых людей, в ожидании трамвая, воспрепятствовала дальнейшему передвижению торопыги. Автомобилист возобновляет движение, допустив наезд на одного из пешеходов. Юноша в итоге проехался на капоте автохама.

Пострадавший намерен составить заявление и обратиться в полицию. В отделе ГИБДД обещали инициировать проверку по данному факту, сообщает E1.ru.

Ранее в Екатеринбурге водитель элитной иномарки проехал на красный сигнал светофора перед толпой пешеходов.

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