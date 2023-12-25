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Блогер Александр Лещев обратился в полицию из-за поступающих угроз

Блогеру из Краснотурьинска поступают угрозы: Александр Лещев обратился в полицию

25 декабря 2023, 09:34

Блогер Александр Лещев обратился в полицию из-за поступающих угроз

Александр Лещев блогер из Краснотурьинска направил заявление в полицию из-за полученных угроз в его адрес.

Сообщения от неизвестных лиц начали поступать в его адрес после ряда публикаций про смертельную аварию на Серовском тракте, в которой погибла его супруга. По обращению мужчины правоохранительными органами начата проверка, сообщают РИА Новости.

Ранее вдовец обвинил силовиков в пропаже драгоценностей своей супруги и потребовал привлечь к уголовной ответственности руководство транспортной компании, рейсовый автобус которой попал в ДТП. А в качестве одних из условий своего перемирия с перевозчиком блогер озвучил оплату обучения для своей дочери.

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