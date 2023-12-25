Блогеру из Краснотурьинска поступают угрозы: Александр Лещев обратился в полицию

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Сообщения от неизвестных лиц начали поступать в его адрес после ряда публикаций про смертельную аварию на Серовском тракте, в которой погибла его супруга. По обращению мужчины правоохранительными органами начата проверка, сообщают РИА Новости.
Ранее вдовец обвинил силовиков в пропаже драгоценностей своей супруги и потребовал привлечь к уголовной ответственности руководство транспортной компании, рейсовый автобус которой попал в ДТП. А в качестве одних из условий своего перемирия с перевозчиком блогер озвучил оплату обучения для своей дочери.