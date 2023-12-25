Блогеру из Краснотурьинска поступают угрозы: Александр Лещев обратился в полицию

Ранее вдовец обвинил силовиков в пропаже драгоценностей своей супруги и потребовал привлечь к уголовной ответственности руководство транспортной компании, рейсовый автобус которой попал в ДТП. А в качестве одних из условий своего перемирия с перевозчиком блогер озвучил оплату обучения для своей дочери.