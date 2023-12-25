«Черные лесорубы» незаконно срубили деревья на 600 тысяч под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Так, зоны незаконной вырубки были найдены недалеко от села Балакино Пригородного района. На одном участке было срублено 39 сосен, а на другом — 139 сосен, берез и ив, сообщили в природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила.
Проверка показала, что вырубка велась с нарушением закона. В частности, у лесорубов не было разрешения на пользование земельными участками от Минприроды. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей.
В результате материалы были переданы в полицию, где возбудили уголовное дело по статье за незаконную рубку леса.
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