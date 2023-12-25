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Лесорубы нелегально срубили почти 180 деревьев под Нижним Тагилом

«Черные лесорубы» незаконно срубили деревья на 600 тысяч под Нижним Тагилом

25 декабря 2023, 14:22
Фото: tagilcity.ru

Лесорубы нелегально срубили почти 180 деревьев под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом были незаконно срублены 178 деревьев различных пород. Общая сумма ущерба составила 603 тысячи рублей.

Так, зоны незаконной вырубки были найдены недалеко от села Балакино Пригородного района. На одном участке было срублено 39 сосен, а на другом — 139 сосен, берез и ив, сообщили в природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила.

Проверка показала, что вырубка велась с нарушением закона. В частности, у лесорубов не было разрешения на пользование земельными участками от Минприроды. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей.

В результате материалы были переданы в полицию, где возбудили уголовное дело по статье за незаконную рубку леса.

Напомним, в преддверии Нового года жители Нижнего Тагила и Свердловской области задумываются, где купить живую ель. TagilCity.ru выяснил, как это сделать и во сколько обойдется живая ель.

#Нижний Тагил#Лес#Криминал#Приговор#Ущерб#Вырубка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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