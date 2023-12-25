Деды Морозы и Снегурочки пробегут по улицам Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Мероприятие, как отмечено на сайте федерации, пройдет в комплексе Сандуны Урал.
Всем участникам нужно одеться определенным образом. Деды Морозы должны быть в красных шортах и головных уборах, а дамы должны взять синеватые юбки, шапочки и белый верх. Дополнительно одежду могут украшать любые новогодние атрибуты.
Зарегистрироваться для участия нужно было до 20 декабря. Новогодний забег могут посетить все желающие.
Ранее сообщалось, что несколько человек устроили соревнование в проруби в Нижнем Тагиле.