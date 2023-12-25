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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Забег Дедов Морозов и Снегурочек в Свердловской области пройдет 30 декабря

Деды Морозы и Снегурочки пробегут по улицам Екатеринбурга

25 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI

Забег Дедов Морозов и Снегурочек в Свердловской области пройдет 30 декабря

Федерация зимнего плавания Свердловской области совместно с властями Екатеринбурга собирается провести забег Дедов Морозов и их внучек в предпоследний день года.

Мероприятие, как отмечено на сайте федерации, пройдет в комплексе Сандуны Урал.

Всем участникам нужно одеться определенным образом. Деды Морозы должны быть в красных шортах и головных уборах, а дамы должны взять синеватые юбки, шапочки и белый верх. Дополнительно одежду могут украшать любые новогодние атрибуты.

Зарегистрироваться для участия нужно было до 20 декабря. Новогодний забег могут посетить все желающие.

Ранее сообщалось, что несколько человек устроили соревнование в проруби в Нижнем Тагиле.

Пробег ретромобилей во главе с Дедом Морозом состоится в Екатеринбурге 23 декабря
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#Свердловская область#Снегурочка#Дед Мороз#Новый год#Забег#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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