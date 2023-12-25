tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Официантов не хватает в заведениях общепита Екатеринбурга

Дефицит официантов наблюдается перед новогодними каникулами в Екатеринбурге

25 декабря 2023, 11:53
Фото: 1MI

Официантов не хватает в заведениях общепита Екатеринбурга

Спрос на официантов резко вырос перед новогодними каникулами в Екатеринбурге.

Специалисты кадровых агентств объясняют всплеск спроса предстоящими новогодними мероприятиями. В декабре запрос работодателей на официантов увеличился почти в 2 раза, сообщают HH.ru, на сервисе которой размещены чуть более 200 вакансий официантов и барменов. Вторая возможная причина роста заинтересованности в данной профессии, по мнению специалистов, связана с активным развитием ресторанного бизнеса в городе. Диапазон предложений по уровню зарплаты составляет от 15 до 150 тысяч рублей при средней зарплате в городе 65 тысяч рублей. В основном рестораторы предлагают зарплату от 40 до 80 тысяч рублей, некоторые готовы предложить от 105 тысяч и выше. По прежнему остается и даже вырос за последние два года запрос на многозадачных работников.

Ранее аналитики сообщали, что в Свердловской области не хватает поваров и дворников.

Самые большие зарплаты зафиксированы в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (84 тысячи рублей), а также в области IT и связи (78 тысяч рублей).

Специалистов на зарплату до 900 тысяч рублей ищут в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Дефицит кондитеров, автомойщиков и дворников отмечен в Свердловской областиБольше половины жителей Екатеринбурга трудятся на нелюбимой работеВ Екатеринбурге копирайтер потерял полмиллиона рублей при устройстве на работуУчилище для спортсменов построят возле парка в Екатеринбурге
#Общество#Аналитика#Александра Логинова#Официант#Кадры#Бармен#Спрос#Вакансии#Екатеринбург#Дефицит кадров
Подпишитесь
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:23
Светофор, кафе и села останутся без света в Нижнем Тагиле перед Новым годом
Сегодня, 06:06
Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес
23 декабря, 16:21
Названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области
Сегодня, 07:29
156 смертей на рабочем месте: профсоюзы подвели итоги года в Свердловской области
Сегодня, 07:59
Стали известны маршруты, по которым будут ездить автобусы Нижнего Тагила. Список
Сегодня, 08:05