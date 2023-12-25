Дефицит официантов наблюдается перед новогодними каникулами в Екатеринбурге

Специалисты кадровых агентств объясняют всплеск спроса предстоящими новогодними мероприятиями. В декабре запрос работодателей на официантов увеличился почти в 2 раза, сообщают HH.ru, на сервисе которой размещены чуть более 200 вакансий официантов и барменов. Вторая возможная причина роста заинтересованности в данной профессии, по мнению специалистов, связана с активным развитием ресторанного бизнеса в городе. Диапазон предложений по уровню зарплаты составляет от 15 до 150 тысяч рублей при средней зарплате в городе 65 тысяч рублей. В основном рестораторы предлагают зарплату от 40 до 80 тысяч рублей, некоторые готовы предложить от 105 тысяч и выше. По прежнему остается и даже вырос за последние два года запрос на многозадачных работников.