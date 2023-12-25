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На 38% уменьшилась смертность на дорогах Свердловской области

Детская смертность снизилась на дорогах Свердловской области

25 декабря 2023, 09:01
Фото: 1MI

На 38% уменьшилась смертность на дорогах Свердловской области

За год на 38% уменьшилась смертность на дорогах Свердловской области. С начала 2023 года произошло 319 ДТП с участием детей. В них погибли 8 детей и еще 343 получили травмы.

Такие данные озвучил глава регионального ГИБДД Алексей Спиридонов. Также он попросил продемонстрировать правильную модель поведения в транспортной среде.

Кроме того, Спиридонов призвал водителей, пешеходов, родителей при вождении не нарушать ПДД, а также обеспечивать безопасность детей на дорогах.

Ранее сообщалось, что ГИБДД ищет свидетелей ДТП. Водитель аварии скрылся с места аварии, где пострадал ребенок. Травмированному ребенку четыре года.

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#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#Пешеходы#Безопасность#ГИБДД#Свидетели#Смертность#Травмы#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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