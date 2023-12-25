Детская смертность снизилась на дорогах Свердловской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Такие данные озвучил глава регионального ГИБДД Алексей Спиридонов. Также он попросил продемонстрировать правильную модель поведения в транспортной среде.
Кроме того, Спиридонов призвал водителей, пешеходов, родителей при вождении не нарушать ПДД, а также обеспечивать безопасность детей на дорогах.
Ранее сообщалось, что ГИБДД ищет свидетелей ДТП. Водитель аварии скрылся с места аварии, где пострадал ребенок. Травмированному ребенку четыре года.