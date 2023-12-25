Екатеринбуржец, обвиняемый в насилии над племянницей, отказался давать показания

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
По данным следствия, предполагается, что мужчина приставал к племяннице ночью, когда она осталась в гостях после празднования дня рождения сестры.
По словам пострадавшей, поздней ночью мужчина пришел в спальню и лег рядом, а затем стал касаться интимных частей тела. Через несколько дней девочка рассказала обо всем родителям, которые подали заявление в полицию.
Впоследствии СК региона возбудил уголовное дело против Рената по статье 132 УК РФ. Сообщается, что обвиняемый отказался давать показания. Вместе с тем в своей апелляции мужчина требовал изменения меры пресечения, но суд отказал и решил, что мужчина останется под стражей до 10 февраля будущего года.
Ранее у мужчины не было проблем с законом, но в случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Также сообщалось, что из школы №124 в Екатеринбурге сбежал подросток, который обвиняется в изнасиловании.