Екатеринбуржец, обвиняемый в насилии над племянницей, отказался давать показания

Впоследствии СК региона возбудил уголовное дело против Рената по статье 132 УК РФ. Сообщается, что обвиняемый отказался давать показания. Вместе с тем в своей апелляции мужчина требовал изменения меры пресечения, но суд отказал и решил, что мужчина останется под стражей до 10 февраля будущего года.