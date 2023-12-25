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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Эксперт обозначила полезные добавки к кофе

25 декабря 2023, 12:43
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о том, что можно добавлять в кофе.

Беседуя с журналистом NEWS.ru Лялина назвала одной из наиболее полезных добавок лимонный сок. Он содержит большое количество аскорбиновой кислоты, которая поддерживает иммунитет и тонизирует сосуды. Физиолог рассказала, что у людей с низким давлением или мигренью, пьющих кофе с лимоном, через некоторое время отмечается улучшение.

Также полезны в качестве добавок к кофе кардамон и корица. Первый снимает спазмы кишечника и разжижает кровь, а корица улучшает мозговую деятельность. Можно также использовать натуральную ваниль, которая ускоряет обменные процессы и снижает риск инсульта. Что касается гвоздики, то она немного обезболивает.

При этом важно помнить, что кофе вызывает частое мочеиспускание и «иссушает» организм. Поэтому каждую чашку кофе лучше сопровождать стаканом воды.

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