Эксперт обозначила полезные добавки к кофе

Также полезны в качестве добавок к кофе кардамон и корица. Первый снимает спазмы кишечника и разжижает кровь, а корица улучшает мозговую деятельность. Можно также использовать натуральную ваниль, которая ускоряет обменные процессы и снижает риск инсульта. Что касается гвоздики, то она немного обезболивает.