Эксперт обозначила полезные добавки к кофе

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Беседуя с журналистом NEWS.ru Лялина назвала одной из наиболее полезных добавок лимонный сок. Он содержит большое количество аскорбиновой кислоты, которая поддерживает иммунитет и тонизирует сосуды. Физиолог рассказала, что у людей с низким давлением или мигренью, пьющих кофе с лимоном, через некоторое время отмечается улучшение.
Также полезны в качестве добавок к кофе кардамон и корица. Первый снимает спазмы кишечника и разжижает кровь, а корица улучшает мозговую деятельность. Можно также использовать натуральную ваниль, которая ускоряет обменные процессы и снижает риск инсульта. Что касается гвоздики, то она немного обезболивает.
При этом важно помнить, что кофе вызывает частое мочеиспускание и «иссушает» организм. Поэтому каждую чашку кофе лучше сопровождать стаканом воды.