ГТЛК: Программа льготного лизинга стимулирует развитие отрасли БАС

Глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих отметил, что 21 декабря Правительство России распорядилось выделить на реализацию программы на 2024 год 2,5 миллиарда рублей. Компания также планирует привлечь еще 600 миллионов рублей с финансового рынка. Дитрих поблагодарил за доверие и поддержку, подчеркнув, что компания готова начать работу. В следующем году ГТЛК планирует предоставить более 400 беспилотных аппаратов в лизинг по льготным ставкам от 3,5 процента. Эти условия уникальны для рынка. В компании уверены в высоком спросе на участие в программе, о чем говорит активность по коммерческому лизингу беспилотников. Данное направление ГТЛК запустила в текущем году и до конца года планирует заключить контракты на поставку в лизинг 200 беспилотных аппаратов.