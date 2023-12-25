ГТЛК: Программа льготного лизинга стимулирует развитие отрасли БАС

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:56
Благодаря активной работе в течение нескольких месяцев были разработаны и утверждены Национальный проект по развитию беспилотной авиации, план первоочередных действий по его реализации, а также обоснованы беспрецедентные инвестиции из федерального бюджета в размере 48 миллиардов рублей на развитие отрасли в 2024 году, пишет mkset.ru.
Для удовлетворения федеральных и региональных потребностей был разработан План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиационных систем и услуг с использованием БАС, базовым поставщиком в рамках которого является Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
Также ГТЛК разработала программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем (БАС), реализация которой начнется в январе 2024 года. Такие стимулирующие спрос инструменты дадут возможность удовлетворить потребности в беспилотных авиасистемах, а также будут способствовать развитию производства — цена компонентов значительно снижается при серийном производстве.
Глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих отметил, что 21 декабря Правительство России распорядилось выделить на реализацию программы на 2024 год 2,5 миллиарда рублей. Компания также планирует привлечь еще 600 миллионов рублей с финансового рынка. Дитрих поблагодарил за доверие и поддержку, подчеркнув, что компания готова начать работу. В следующем году ГТЛК планирует предоставить более 400 беспилотных аппаратов в лизинг по льготным ставкам от 3,5 процента. Эти условия уникальны для рынка. В компании уверены в высоком спросе на участие в программе, о чем говорит активность по коммерческому лизингу беспилотников. Данное направление ГТЛК запустила в текущем году и до конца года планирует заключить контракты на поставку в лизинг 200 беспилотных аппаратов.
По словам главы ГТЛК, уже сейчас производителям надо готовиться к реализации программы, делая акцент на повышение локализации, а также решать вопрос по унификации компонентов. На данный момент в Российской Федерации нет единого перечня комплектующих, которые бы позволили создать базу для любого беспилотного аппарата. В результате комплектующие производятся единично, что увеличивает их стоимость, а также может привести к нехватке запчастей при необходимости ремонта.
Дитрих добавил, что первоочередная задача заключается в унификации компонентной базы, чтобы можно было собрать любой беспилотник под запрос клиента по принципу конструктора либо доработать узлы — создать двигатель более высокой мощности или емкую, но легкую батарею, которая будет универсальной.