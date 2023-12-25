Как будет работать почта в Свердловской области в новогодние каникулы

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Согласно праздничному графику, в последний день года, а также 1 и 7 января все сотрудники будут отдыхать, а отделения почты не будут работать.
В оставшиеся дни новогодних каникул отделения будут функционировать по обычному графику. В эти дни сотрудники почты будут разносить только пенсию, согласно расписанию. Вместе с тем некоторые офисы могут работать по другому расписанию, учитывая особенности населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в регионе на время праздников изменится график работы ГИБДД.