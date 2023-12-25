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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В Свердловской области Почта России показала расписание работы в новогодние дни

Как будет работать почта в Свердловской области в новогодние каникулы

25 декабря 2023, 15:48
Фото: 1MI

В Свердловской области Почта России показала расписание работы в новогодние дни

Расписание работы отделений Почты России в Свердловской области было опубликовано официальной пресс-службой компании.

Согласно праздничному графику, в последний день года, а также 1 и 7 января все сотрудники будут отдыхать, а отделения почты не будут работать.

В оставшиеся дни новогодних каникул отделения будут функционировать по обычному графику. В эти дни сотрудники почты будут разносить только пенсию, согласно расписанию. Вместе с тем некоторые офисы могут работать по другому расписанию, учитывая особенности населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в регионе на время праздников изменится график работы ГИБДД.

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