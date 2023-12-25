Как исполнить новогоднюю мечту?

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Ремонт, новая мебель, автомобиль или долгожданный отпуск — на такие приобретения не обязательно копить годами. Потребительский «Кредит особого назначения» позволяет получить до 5 млн рублей на срок до 7 лет. Ставка — от 4,5% годовых[1]. И без того небольшую ставку возможно дополнительно снизить на 3% в течение трех лет, если оформить опцию «Финансовая защита» и платить по графику без просрочек.
В ПСБ будет быстрое одобрение, удобный график платежей и возможность рефинансирования. Кредит доступен работникам здравоохранения, образования и ИТ-сферы. На такие же условия могут рассчитывать в ПСБ работники предприятий ОПК и военнослужащие (программа «Кредит для работников предприятий ОПК и военнослужащих»[2]) и обладатели зарплатной карты от ПСБ.
Для покупок к новогоднему празднику пригодится кредитная карта. Оформив ее один раз, вы всегда сможете позволить себе то, на что не хватает собственных накоплений. Расплачиваться кредиткой от ПСБ особенно выгодно. Банк предлагает два вида «кредиток». Пользователи карт «Двойной кешбэк»[3] возвращают до 10% с каждой покупки. Нужно просто выбрать категории покупок с повышенным кэшбэком и, пожалуйста, — тратим и зарабатываем одновременно! Льготный период составляет 55 дней. У кредитной карты «100+»[4] еще более продолжительный льготный период — 101 день, плюс наличные с нее можно снимать без комиссии.
Особые условия действуют для держателей зарплатных карт — льготы, бонусы, удобные опции и бесплатные сервисы. Так, обладатели карты «Твой плюс [5]» могут снимать до 1 миллиона рублей в месяц в банкоматах ПСБ или банков-партнеров, а у сторонних банков — до 150 тысяч рублей в месяц. Пользователи зарплатных карт ПСБ могут переводить без комиссии в другие банки сумму до 200 тысяч рублей в месяц, оплачивать счета за коммунальные услуги и штрафы. У зарплатных карт «Твой плюс» от ПСБ кешбэк до 7% на товары в трех выбранных категориях, которые можно менять каждый месяц. Со всех остальных покупок банк возвращает 1%. При желании вместо кешбэка клиент может выбрать бонус «Процент на остаток». Тогда доход будет начисляться на те средства, которые находятся на карте.
[1] Процентная ставка от 4,5% годовых доступна при оформлении кредита с финансовой защитой (от 14,5% — без подключения финансовой защиты) Сумма кредита до 5 000 000 рублей. Срок кредита от 12 до 84 месяцев (включительно). При оформлении кредита со страхованием и погашении без просрочек возможно снижение ставки на 3 процентных пункта (ставка будет снижаться каждый год на 1 процентный пункт: 4,5% — 3%=1,5%), условия доступны по программам кредитования для работников сферы образования, здравоохранения, информационных технологий, зарплатных клиентов банка, госслужащих, военнослужащих и других клиентов банка, а также по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Пени в размере 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
[2] Процентная ставка от 4,5% годовых доступна при оформлении кредита с финансовой защитой (от 14,5% — без подключения финансовой защиты) Сумма кредита до 5 000 000 рублей. Срок кредита от 12 до 84 месяцев (включительно). При оформлении кредита со страхованием и погашении без просрочек возможно снижение ставки на 3 процентных пункта (ставка будет снижаться каждый год на 1 процентный пункт: 4,5% — 3%=1,5%), условия доступны по программам кредитования для зарплатных клиентов банка, военнослужащих и сотрудников предприятий ОПК, а также по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Пени в размере 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
[3] Кредитная карта «Двойной кешбэк». Процентная ставка для карт, выпущенных с 28.12.2022 г., с лимитом от 15 000 до 300 000 рублей — 29,5% годовых, с лимитом от 300 000 до 1 млн рублей — 25% годовых. Возобновляемый льготный период — 55 дней. Годовое обслуживание — 0 рублей. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 79 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги, стоимость обслуживания не возмещается. Начисление бонусных баллов Cash back регулируется Программой лояльности «Кэшбэк» (в рамках Правил участия физических лиц в программах лояльности в ПАО «Промсвязьбанк») и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кэшбэк», размещенными на сайте Банка. Дополнительный 1% кешбэка начисляется при пополнении с других карт в интернет- или мобильном банке ПСБ с использованием операции «По номеру карты», «С карты другого банка»; внесении наличных на карту в банкоматах и терминалах ПСБ; совершении покупок от 30 000 рублей в месяц (с 01.05.2022).
[4] Кредитная Карта 100+. Процентная ставка для карт, выпущенных с 28.12.2022 г., с лимитом от 15 000 до 300 000 рублей — 29,5% годовых, с лимитом от 300 000 до 1 млн рублей — 25% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 101 день. Годовое обслуживание – 0 рублей. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 79 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров при сумме операции от 3 000 рублей, но не более 30 000 рублей в месяц комиссия не взымается. Комиссия за снятие наличных свыше 30 000 ₽, но не более лимита, установленного ежемесячно, составляет 4,9% от суммы + 390 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от Платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком.
[5] Снятие в банкоматах ПСБ и банков-партнеров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, МинБанк, УБРиР) бесплатно (лимит 1 000 000 ₽ в месяц); в банкоматах любого другого банка при снятии до 150 000 ₽ в месяц бесплатно, свыше 150 000 ₽ в месяц — комиссия 2% (min 299 ₽). Повышенный кешбэк в трех выбранных категориях товаров (АЗС, столовые, кафе, рестораны, фастфуд; аптеки; такси и каршеринг; книги и канцтовары; цветы и подарки; красота; кино, театр, развлечения; товары для детей; товары для животных и других) начисляется в размере до 5% при сумме покупок от 10 000 руб./мес., до 7% — при сумме покупок от 50 000 рублей в месяц. Процент на остаток в размере 4% начисляется при общей сумме покупок по карте от 10 000 руб./мес. Для начисления кешбэка и процентов на остаток клиент должен самостоятельно подключиться к программе лояльности «Кешбэк» в интернет- или мобильном банке ПСБ. Максимальная сумма начисления кешбэка и процентов в месяц — 5 000 баллов. Перевести в рубли можно любое количество баллов в любое время.
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