Как исполнить новогоднюю мечту?

[4] Кредитная Карта 100+. Процентная ставка для карт, выпущенных с 28.12.2022 г., с лимитом от 15 000 до 300 000 рублей — 29,5% годовых, с лимитом от 300 000 до 1 млн рублей — 25% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 101 день. Годовое обслуживание – 0 рублей. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 79 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров при сумме операции от 3 000 рублей, но не более 30 000 рублей в месяц комиссия не взымается. Комиссия за снятие наличных свыше 30 000 ₽, но не более лимита, установленного ежемесячно, составляет 4,9% от суммы + 390 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от Платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком.