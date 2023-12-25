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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Екатеринбурге двое суток ищут 16-летнюю девушку

Как проходят поиски 16-летней жительницы Екатеринбурга

25 декабря 2023, 10:56
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге двое суток ищут 16-летнюю девушку

Стали известны подробности проходящих поисков 16-летней школьницы из Екатеринбурга.

Ее ищут полиция и волонтеры отряда «Прорыв», которые и поделились подробностями розыскных мероприятий. Пропавшей 16 лет, ее зовут Валерия Сазонова и о ней ничего неизвестно с 23 декабря.

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В тот день школьница отправилась на прогулку, с которой так и не вернулась. Пока поиски не принесли никакого результата.

Волонтеры рассказали, что они обошли торговые центры, просмотрели подъезды, обработали поступающие заявления от предполагаемых свидетелей, которые могли видеть Валерию.

Пешие патрули продолжают осмотр чердаков, подвалов и других мест, где можно спрятаться от холодов.

В полиции сообщили, что ведут самостоятельные поиски. Всех тех, кто видел пропавшую, просят сообщить об этом по телефону: 8 (343) 356–42–06.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут 19-летнего парня, который пропал сутки назад.

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