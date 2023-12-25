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Published Сегодня, 06:29

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Голосование за подарки жителям на 90-летие Свердловской области завершено

Какие подарки получат уральцы в честь 90-летия Свердловской области

25 декабря 2023, 06:29
Фото: 1MI

Голосование за подарки жителям на 90-летие Свердловской области завершено

В Свердловской области было принято решение о том, какие подарки вручат свердловчанам на 90-летие области.

Голосование организовала Федерация профсоюзов Свердловской области. Здесь было предложено вручить всем уральцам памятный подарок, который бы напоминал о торжественной дате.

Фото: Федерация профсоюзов Свердловской области

Рассматривались разные идеи — значок, магнит на холодильник, брелок, медаль и чехол на телефон. Задумка была поддержана в Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей.

В соцсетях был запущен опрос, где горожане могли сами проголосовать за то, какой подарок они хотят получить. Уральцы активно участвовали в опросе. Больше всего голосов набрали значок и брелок, а также за памятную медаль. Последний атрибут и победил.

Ранее жители Екатеринбурга поделились предстоящими тратами на Новый год. Они рассказали, какие суммы готовы потратить для приготовления всего необходимого к празднику.

Каждый житель Свердловской области получит подарок в честь 90-летия региона
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#Общество#Юбилей#Свердловская область#Подарки#Голосование#Медаль#Уральцы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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