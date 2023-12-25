Какие подарки получат уральцы в честь 90-летия Свердловской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Голосование организовала Федерация профсоюзов Свердловской области. Здесь было предложено вручить всем уральцам памятный подарок, который бы напоминал о торжественной дате.
Рассматривались разные идеи — значок, магнит на холодильник, брелок, медаль и чехол на телефон. Задумка была поддержана в Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей.
В соцсетях был запущен опрос, где горожане могли сами проголосовать за то, какой подарок они хотят получить. Уральцы активно участвовали в опросе. Больше всего голосов набрали значок и брелок, а также за памятную медаль. Последний атрибут и победил.
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