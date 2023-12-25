Кардиолог рассказала о неочевидных причинах сердечной недостаточности

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В ходе интервью ИА RuNews24.ru Оксана Владимировна отметила, что хроническая форма сердечной недостаточности часто встречается и её распространенность будет только увеличиваться.
«Основными причинами являются повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, а также редкие причины, такие как кардиомиопатия и пороки сердца. Частота повышенного артериального давления в популяции очень высока. Это каждый второй пациент», — рассказала врач.
Оксана Нилова добавила, что прогноз для пациентов с этим заболеванием неутешительный. Частота осложнений и госпитализаций будет возрастать, а смертность тоже.
Среди основных симптомов сердечной недостаточности врач назвала одышку, повышенную утомляемость, отеки и учащенное сердцебиение.
«Иногда специалисты не обращают должного внимания на эти симптомы и ставят неправильные диагнозы. Или пациенты откладывают посещение врача и не получают необходимого обследования и лечения. Поэтому пациенты, у которых есть одышка, отеки, учащенное сердцебиение и повышенная утомляемость, должны пройти детальное обследование», — добавила Нилова.