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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:51

Кардиолог рассказала о неочевидных причинах сердечной недостаточности

25 декабря 2023, 05:46
Оксана Нилова, кардиолог из клиники Тверского ГМУ, рассказала о причинах сердечной недостаточности и необычных симптомах этого заболевания.

В ходе интервью ИА RuNews24.ru Оксана Владимировна отметила, что хроническая форма сердечной недостаточности часто встречается и её распространенность будет только увеличиваться.

«Основными причинами являются повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, а также редкие причины, такие как кардиомиопатия и пороки сердца. Частота повышенного артериального давления в популяции очень высока. Это каждый второй пациент», — рассказала врач.

Оксана Нилова добавила, что прогноз для пациентов с этим заболеванием неутешительный. Частота осложнений и госпитализаций будет возрастать, а смертность тоже.

Среди основных симптомов сердечной недостаточности врач назвала одышку, повышенную утомляемость, отеки и учащенное сердцебиение.

«Иногда специалисты не обращают должного внимания на эти симптомы и ставят неправильные диагнозы. Или пациенты откладывают посещение врача и не получают необходимого обследования и лечения. Поэтому пациенты, у которых есть одышка, отеки, учащенное сердцебиение и повышенная утомляемость, должны пройти детальное обследование», — добавила Нилова.

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