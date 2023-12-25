Кардиолог рассказала о неочевидных причинах сердечной недостаточности

«Иногда специалисты не обращают должного внимания на эти симптомы и ставят неправильные диагнозы. Или пациенты откладывают посещение врача и не получают необходимого обследования и лечения. Поэтому пациенты, у которых есть одышка, отеки, учащенное сердцебиение и повышенная утомляемость, должны пройти детальное обследование», — добавила Нилова.