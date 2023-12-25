Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году

В связи с тем, что 6 и 7 января в будущем году выпадают на субботу и воскресенье, праздники перенесутся на 10 мая и 31 декабря. Кроме того, нерабочие дни перенесены с 27 на 29 апреля, с 2 ноября на 30 апреля, с 28 на 30 декабря.