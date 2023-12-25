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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В России утверждены праздники на 2024 год

Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году

25 декабря 2023, 13:14
Фото: 1MI

В России утверждены праздники на 2024 год

Стало известно, в какие дни 2024 года будут отдыхать жители России, в том числе Нижнего Тагила.

Праздничные и выходные дни на предстоящий год утверждены. Распоряжение об этом подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Первые выходные для россиян состоятся с 1 по 8 января, затем жители страны отдохнут с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, 3 и 4 ноября. Последние праздничные выходные 2024 года запланированы на период с 29 по 31 декабря.

В связи с тем, что 6 и 7 января в будущем году выпадают на субботу и воскресенье, праздники перенесутся на 10 мая и 31 декабря. Кроме того, нерабочие дни перенесены с 27 на 29 апреля, с 2 ноября на 30 апреля, с 28 на 30 декабря.

В общей сложности у россиян будет 28 праздничных нерабочих дней.

Ранее сообщалось, что 300 мероприятий в календаре событий запланировано на будущий год.

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