Копеечные капли перестали продавать без рецепта в аптеках Свердловской области

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Препарат предназначен для лечения глазных инфекций. Это лекарство доктора часто назначают детям. О том, что эти капли теперь нельзя купить без рецепта специалиста, рассказали свердловчане, пишет Ура.ру.
Одна из местных жителей рассказала, что ее 7-летней дочке доктор поставил диагноз конъюнктивит. Он в том числе рекомендовал вышеупомянутые капли. Они всегда помогали девочке ранее.
Женщина отметила, что это препарат — антибиотик, она осведомлена об этом. Однако ранее в аптеках у нее никогда не спрашивали рецепт на эти капли. Поэтому им с дочкой пришлось повторно идти к доктору, чтобы та выписала рецепт.
Другой источник добавил, что рецепт на эти капли фармацевты спрашивают уже как полгода.
Ранее жители Нижнего Тагила постили фейковые новости об отравленных лекарствах в аптеках города. Исследователи доказали, что это неправда.