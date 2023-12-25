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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

На популярные капли стали требовать рецепт в аптеках Свердловской области

Копеечные капли перестали продавать без рецепта в аптеках Свердловской области

25 декабря 2023, 12:46
Фото: Midjourney

На популярные капли стали требовать рецепт в аптеках Свердловской области

В аптеках Свердловской области стали спрашивать рецепт на капли для глаз «Левомицетин». Ранее пациенты покупали их без рецепта.

Препарат предназначен для лечения глазных инфекций. Это лекарство доктора часто назначают детям. О том, что эти капли теперь нельзя купить без рецепта специалиста, рассказали свердловчане, пишет Ура.ру.

Одна из местных жителей рассказала, что ее 7-летней дочке доктор поставил диагноз конъюнктивит. Он в том числе рекомендовал вышеупомянутые капли. Они всегда помогали девочке ранее.

Женщина отметила, что это препарат — антибиотик, она осведомлена об этом. Однако ранее в аптеках у нее никогда не спрашивали рецепт на эти капли. Поэтому им с дочкой пришлось повторно идти к доктору, чтобы та выписала рецепт.

Другой источник добавил, что рецепт на эти капли фармацевты спрашивают уже как полгода.

Ранее жители Нижнего Тагила постили фейковые новости об отравленных лекарствах в аптеках города. Исследователи доказали, что это неправда.

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#Дети#Свердловская область#Здоровье#Аптека#Екатеринбург#Антибиотик#Дарья Сорокина#Рецепт#Капли
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