Копеечные капли перестали продавать без рецепта в аптеках Свердловской области

Женщина отметила, что это препарат — антибиотик, она осведомлена об этом. Однако ранее в аптеках у нее никогда не спрашивали рецепт на эти капли. Поэтому им с дочкой пришлось повторно идти к доктору, чтобы та выписала рецепт.