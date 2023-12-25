«Кошки-мышки»: беглый наркоторговец решил поиграть со следователям и был пойман

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Об этом стало известно правоохранительным органам и беглеца объявили в розыск.
До своего побега гражданин был задержан с поличным на собственной квартире. При нем оперативники обнаружили 100 грамм синтетического наркотика. Торговец зельем изготавливал «синтетику» и угощал молодых девушек, предлагая им в обмен секс с ним, сообщают E1.ru.
Сбежав из-под домашнего ареста, свердловчанин решил поиграть в «кошки-мышки» и написал следователю в мессенджер, где похвалился своей ловкостью и недосягаемостью. Предлагал сотрудникам следствия ездить на адреса. Долго наслаждаться свободой не пришлось. После нескольких недель «охоты» мужчину вычислили и задержали повторно, поместив под стражу.
Гражданину вменяется уголовная статья за незаконное изготовление, сбыт и распространение наркотических веществ в отношении несовершеннолетних лиц. По ней наркосбытчику грозит до 15 лет тюремного заключения.
Напоминаем, в Нижнем Тагиле был озвучен обвинительный приговор в отношении двух горожан. Один осужденный получил наказание в виде 15 лет лишения свободы, а второй — 9,5 лет.