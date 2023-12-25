«Кошки-мышки»: беглый наркоторговец решил поиграть со следователям и был пойман

Сбежав из-под домашнего ареста, свердловчанин решил поиграть в «кошки-мышки» и написал следователю в мессенджер, где похвалился своей ловкостью и недосягаемостью. Предлагал сотрудникам следствия ездить на адреса. Долго наслаждаться свободой не пришлось. После нескольких недель «охоты» мужчину вычислили и задержали повторно, поместив под стражу.