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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Беглый наркоторговец решил поиграть со следствием, но был пойман в Екатеринбурге

«Кошки-мышки»: беглый наркоторговец решил поиграть со следователям и был пойман

25 декабря 2023, 10:28
Фото: 1MI

Беглый наркоторговец решил поиграть со следствием, но был пойман в Екатеринбурге

Беглый наркоторговец из Екатеринбурга снова был пойман следователями. Ранее он сбежал из-под домашнего ареста и не явился на заседание суда 18 декабря.

Об этом стало известно правоохранительным органам и беглеца объявили в розыск.

До своего побега гражданин был задержан с поличным на собственной квартире. При нем оперативники обнаружили 100 грамм синтетического наркотика. Торговец зельем изготавливал «синтетику» и угощал молодых девушек, предлагая им в обмен секс с ним, сообщают E1.ru.

Сбежав из-под домашнего ареста, свердловчанин решил поиграть в «кошки-мышки» и написал следователю в мессенджер, где похвалился своей ловкостью и недосягаемостью. Предлагал сотрудникам следствия ездить на адреса. Долго наслаждаться свободой не пришлось. После нескольких недель «охоты» мужчину вычислили и задержали повторно, поместив под стражу.

Гражданину вменяется уголовная статья за незаконное изготовление, сбыт и распространение наркотических веществ в отношении несовершеннолетних лиц. По ней наркосбытчику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напоминаем, в Нижнем Тагиле был озвучен обвинительный приговор в отношении двух горожан. Один осужденный получил наказание в виде 15 лет лишения свободы, а второй — 9,5 лет.

Двух таджиков поймали в Нижнем Тагиле на распространении наркотиков
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