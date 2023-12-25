Мать погибшего в Турции екатеринбуржца решила обратиться к Бастрыкину

Чтобы разобраться в деле, женщина записала видео к главе СК России Александру Бастрыкину. Наталия подчеркнула, что дело ее сына затянулось на несколько лет из-за неопределенности и волокиты. Женщина просит главу СК РФ помочь и разобраться в деле ее сына.