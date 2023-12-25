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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Мать погибшего в Турции бизнесмена из Екатеринбурга обратилась к Бастрыкину

Мать погибшего в Турции екатеринбуржца решила обратиться к Бастрыкину

25 декабря 2023, 15:04
Фото: 1MI

Мать погибшего в Турции бизнесмена из Екатеринбурга обратилась к Бастрыкину

Наталия из Екатеринбурга уже несколько лет борется за расследование смерти своего сына.

Весной 2018 года 30-летний предприниматель из Екатеринбурга был обнаружен мертвым в турецком отеле. Его тело нашла жена с ремнем на шее. Причина гибели мужчины до сих пор неизвестна.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что смерть мужчины наступила в результате суицида, однако мама екатеринбуржца считает, что ее сына отравили, а виновна в этом его супруга.

Чтобы разобраться в деле, женщина записала видео к главе СК России Александру Бастрыкину. Наталия подчеркнула, что дело ее сына затянулось на несколько лет из-за неопределенности и волокиты. Женщина просит главу СК РФ помочь и разобраться в деле ее сына.

Ранее сообщалось, что глава СК Свердловской области доложит Бастрыкину по делу девочки из дома с крестами.

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