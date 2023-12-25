Мать погибшего в Турции екатеринбуржца решила обратиться к Бастрыкину

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Весной 2018 года 30-летний предприниматель из Екатеринбурга был обнаружен мертвым в турецком отеле. Его тело нашла жена с ремнем на шее. Причина гибели мужчины до сих пор неизвестна.
Сотрудники правоохранительных органов полагают, что смерть мужчины наступила в результате суицида, однако мама екатеринбуржца считает, что ее сына отравили, а виновна в этом его супруга.
Чтобы разобраться в деле, женщина записала видео к главе СК России Александру Бастрыкину. Наталия подчеркнула, что дело ее сына затянулось на несколько лет из-за неопределенности и волокиты. Женщина просит главу СК РФ помочь и разобраться в деле ее сына.
Ранее сообщалось, что глава СК Свердловской области доложит Бастрыкину по делу девочки из дома с крестами.