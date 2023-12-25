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В Ирбите будет запущен новый медиаэкран

Медиаэкран запустят в Ирбите 25 декабря

25 декабря 2023, 03:51
Фото: скриншот видео Telegram-канала SIMA LAND LIVE

В Ирбите будет запущен новый медиаэкран

Медиаэкран в форме полусферы будет запущен в Ирбите. Конструкция размещена на Бульваре Победы.

В высоту конструкция достигает 11 метров, а ее ширина составляет 80,5 метра. Мероприятие по запуску назначено на вечер 25 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера».

Напомним, в конце октября новый медиаэкран в Екатеринбурге неожиданно перестал работать. Причиной отключения стали сбои. Тогда, 25 октября, планировалось, что вечером на оборудовании будут включены композиции известных музыкантов.

Кроме того, из-за потепления в Ирбите растаял каток в центре города. Он стал похож на огромную лужу.

#Общество#Ирбит#Мероприятие#Запуск#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Медиаэкран
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