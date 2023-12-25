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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

МЧС предупредило жителей Свердловской области о метелях, гололеде и ветрах

Метели, гололед и сильные ветра. Экстренное предупреждение в Свердловской области

25 декабря 2023, 15:04
Фото: 1MI

МЧС предупредило жителей Свердловской области о метелях, гололеде и ветрах

Сильный снег, метели, гололед и ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Свердловской области 26 декабря. Из-за этого в регионе объявлено экстренное предупреждение.

По данным ЕДДС, в целом по региону будет облачная погода с осадками в виде снега. Местами ожидается сильный снегопад. Также в некоторых районах будут метели и снежные накаты на дорогах.

В ночное время ветер будет иметь юго-восточное направление, а днем оно сменится на западное. В среднем порывы ветра составят 5-10 метров в секунду, но временами они будут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха прогнозируется на уровне от -3 до -8 градусов ночью и от -1 до -6 днем.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий могут возникать ЧС, задерживаться авиарейсы. Осложниться может обстановка и на туристических маршрутах.

Напомним, ранее стало известно, что последняя неделя 2023 года в Свердловской области будет теплой.

#Свердловская область#Снег#Погода#Снегопад#Ветер#Предупреждение#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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