Метели, гололед и сильные ветра. Экстренное предупреждение в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
По данным ЕДДС, в целом по региону будет облачная погода с осадками в виде снега. Местами ожидается сильный снегопад. Также в некоторых районах будут метели и снежные накаты на дорогах.
В ночное время ветер будет иметь юго-восточное направление, а днем оно сменится на западное. В среднем порывы ветра составят 5-10 метров в секунду, но временами они будут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха прогнозируется на уровне от -3 до -8 градусов ночью и от -1 до -6 днем.
Отмечается, что из-за плохих погодных условий могут возникать ЧС, задерживаться авиарейсы. Осложниться может обстановка и на туристических маршрутах.
Напомним, ранее стало известно, что последняя неделя 2023 года в Свердловской области будет теплой.