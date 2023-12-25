«Моржи» устроили соревнование в проруби в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В МАСОУ «Спартак» отметили, что на мероприятии все было продумано, начиная с проруби и заканчивая питанием спортсменов. А среди команд царила дружеская атмосфера.
На соревнования прибыли более 50 участников с разных уголков страны. И даже с Анапы приезжали спортсмены, чтобы посоревноваться.
Заплывы осуществлялись на 25 и 50 метров. В зависимости от стиля было несколько разных заплывов — баттерфляй, вольный и брасс. Участвовали командами из четырех человек.
Напомним, 30 декабря в Екатеринбурге пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек. Регистрация на мероприятие уже завершена. Это ежегодный забег, в котором участвуют сотни людей.