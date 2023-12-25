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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

«Моржи» устроили заплыв на пруду в Нижнем Тагиле

«Моржи» устроили соревнование в проруби в Нижнем Тагиле

25 декабря 2023, 14:07
Фото: Федерация зимнего плавания Свердловской области

«Моржи» устроили заплыв на пруду в Нижнем Тагиле

Соревнования третьего этапа кубка Свердловской области по зимнему плаванию прошли в Нижнем Тагиле 16 декабря.

В МАСОУ «Спартак» отметили, что на мероприятии все было продумано, начиная с проруби и заканчивая питанием спортсменов. А среди команд царила дружеская атмосфера.

На соревнования прибыли более 50 участников с разных уголков страны. И даже с Анапы приезжали спортсмены, чтобы посоревноваться.

Заплывы осуществлялись на 25 и 50 метров. В зависимости от стиля было несколько разных заплывов — баттерфляй, вольный и брасс. Участвовали командами из четырех человек.

Напомним, 30 декабря в Екатеринбурге пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек. Регистрация на мероприятие уже завершена. Это ежегодный забег, в котором участвуют сотни людей.

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#Спорт#Нижний Тагил#Зима#Плавание#Первенство#Соревнование#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Заплыв
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