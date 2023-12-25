Мощный снегопад надвигается на Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Может выпасть до 11-15 мм осадков. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В целом, ожидается, что на предновогодней неделе будет потепление. В восточной части региона вероятна оттепель, а на западе прогнозируются осадки до 3-6 мм за сутки.
В уральской столице днем ожидается -1…-3 градуса, облачно с прояснениями, небольшой снег. Порывы ветра в этот день могут достигнуть 11 метров в секунду.
В Екатеринбурге осадки могут достигнуть до 8-10 мм. Ночью и днем температура не будет ниже -4 градусов.
Со среды температура будет приближаться к зимней норме. К примеру, 27 декабря в городе будет -6 градусов, днем -5 градусов. В четверг погода будет аналогичной.
В пятницу ночью похолодает до -11 градусов, днем до -9 градусов. 30 декабря похолодает до -13 градусов ночью и -11 градусов днем.
Ранее сообщалось, что предновогодняя неделя будет теплой. В том числе оттепели прогнозируются на востоке региона.