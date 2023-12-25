tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Свердловскую область завалит снегом

Мощный снегопад надвигается на Свердловскую область

25 декабря 2023, 10:39
Фото: Midjourney

Свердловскую область завалит снегом

Во вторник, 26 декабря, синоптики прогнозируют в Свердловской области снегопады.

Может выпасть до 11-15 мм осадков. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В целом, ожидается, что на предновогодней неделе будет потепление. В восточной части региона вероятна оттепель, а на западе прогнозируются осадки до 3-6 мм за сутки.

В уральской столице днем ожидается -1…-3 градуса, облачно с прояснениями, небольшой снег. Порывы ветра в этот день могут достигнуть 11 метров в секунду.

В Екатеринбурге осадки могут достигнуть до 8-10 мм. Ночью и днем температура не будет ниже -4 градусов.

Со среды температура будет приближаться к зимней норме. К примеру, 27 декабря в городе будет -6 градусов, днем -5 градусов. В четверг погода будет аналогичной.

В пятницу ночью похолодает до -11 градусов, днем до -9 градусов. 30 декабря похолодает до -13 градусов ночью и -11 градусов днем.

Ранее сообщалось, что предновогодняя неделя будет теплой. В том числе оттепели прогнозируются на востоке региона.

Оттепели пришли в Свердловскую область после сильных морозов
Узнать подробнее
Читайте также:
Теплая и снежная погода ожидается в Нижнем Тагиле на новогодние праздникиПрогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле
#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Снегопад#Природа#Оттепель#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:23
Светофор, кафе и села останутся без света в Нижнем Тагиле перед Новым годом
Сегодня, 06:06
Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес
23 декабря, 16:21
Названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области
Сегодня, 07:29
156 смертей на рабочем месте: профсоюзы подвели итоги года в Свердловской области
Сегодня, 07:59
Стали известны маршруты, по которым будут ездить автобусы Нижнего Тагила. Список
Сегодня, 08:05