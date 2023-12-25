tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Сотни тысяч туристов собираются посетить Урал в новогодние праздники

На Урал в новогодние каникулы приедут туристы со всей России

25 декабря 2023, 09:44
Фото: 1MI

Сотни тысяч туристов собираются посетить Урал в новогодние праздники

Около 300 тысяч туристов планируют прибыть на Урал на новогодние праздники.

Примерно 300 тысяч туристов со всей страны планируют отправиться на новогодние каникулы в Уральский федеральный округ, сообщает глава регионального департамента по развитию туризма Эльмира Туканова.

Большинство туристов будут из соседних субъектов. Вместе с тем ожидаются и гости из городов федерального значения: Москвы и Санкт-Петербурга. Сообщается, что в основном бронируют горнолыжные комплексы.

Ранее свердловские диетологи рассказали, как сделать новогодний стол здоровым.

Все службы Нижнего Тагил перейдут на усиленный режим в новогодние праздники
Узнать подробнее
Читайте также:
Как исполнить новогоднюю мечту?Новогодняя лыжная гонка в Нижнем Тагиле состоится в память о Сергее ХохловеТагильчанка стала призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
#Новый год#Горнолыжный комплекс#Горнолыжные курорты#Горнолыжный спорт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:23
Светофор, кафе и села останутся без света в Нижнем Тагиле перед Новым годом
Сегодня, 06:06
Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес
23 декабря, 16:21
Названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области
Сегодня, 07:29
156 смертей на рабочем месте: профсоюзы подвели итоги года в Свердловской области
Сегодня, 07:59
Стали известны маршруты, по которым будут ездить автобусы Нижнего Тагила. Список
Сегодня, 08:05