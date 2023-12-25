На Урал в новогодние каникулы приедут туристы со всей России

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Примерно 300 тысяч туристов со всей страны планируют отправиться на новогодние каникулы в Уральский федеральный округ, сообщает глава регионального департамента по развитию туризма Эльмира Туканова.
Большинство туристов будут из соседних субъектов. Вместе с тем ожидаются и гости из городов федерального значения: Москвы и Санкт-Петербурга. Сообщается, что в основном бронируют горнолыжные комплексы.
Ранее свердловские диетологи рассказали, как сделать новогодний стол здоровым.