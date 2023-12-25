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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Росгвардейцы помогли потерявшемуся на трассе мальчику найти путь домой

На Урале сотрудники Росгвардии спасли пропавшего ребенка на трассе

25 декабря 2023, 14:24
Фото: Midjourney

Росгвардейцы помогли потерявшемуся на трассе мальчику найти путь домой

В Кировграде представители Росгвардии спасли мальчика, разыскиваемого полицией.

Утром 25 декабря текущего года сотрудники Росгвардии по пути с дежурства увидели на обочине ребенка, который шел по трассе Верхний Тагил — Кировград. В результате росгвардейцы решили оказать помощь ребенку.

Как сообщает портал «Росгвардии», мужчины доставили ребенка в полицию, где рассказали, что мама мальчика ведет его поиски.

Оказалось, что перед тем, как отправиться в школу, мальчик поругался с мамой, а его сестра нашла его школьную сумку на дороге. Тогда мама детей отправилась в полицию и составила заявление о пропаже ребенка.

Ранее сообщалось, что Росгвардия может заняться охраной учебных заведений.

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