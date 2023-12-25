На Урале сотрудники Росгвардии спасли пропавшего ребенка на трассе

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Утром 25 декабря текущего года сотрудники Росгвардии по пути с дежурства увидели на обочине ребенка, который шел по трассе Верхний Тагил — Кировград. В результате росгвардейцы решили оказать помощь ребенку.
Как сообщает портал «Росгвардии», мужчины доставили ребенка в полицию, где рассказали, что мама мальчика ведет его поиски.
Оказалось, что перед тем, как отправиться в школу, мальчик поругался с мамой, а его сестра нашла его школьную сумку на дороге. Тогда мама детей отправилась в полицию и составила заявление о пропаже ребенка.
Ранее сообщалось, что Росгвардия может заняться охраной учебных заведений.