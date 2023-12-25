Названа частая причина смертей на рабочем месте в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Глава Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских сообщил о более чем 150 случаях смерти на рабочих местах в нынешнем году. По его словам, основной причиной гибели людей выступают сердечно-сосудистые заболевания.
Также, как отмечает Ветлужских, из общего числа смертей в этом году 42 гибели были несчастными случаями, остальные связаны с различными заболеваниями. Кроме того, увеличивается количество смертей из-за переработок. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом сократилось число смертей из-за несчастных случаев.
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