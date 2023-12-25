tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Свердловской области выросла смертность на работе из-за переработок

Названа частая причина смертей на рабочем месте в Свердловской области

25 декабря 2023, 15:07
Фото: Midjourney

В Свердловской области выросла смертность на работе из-за переработок

В Свердловском регионе увеличивается число смертей жителей из-за переработок.

Глава Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских сообщил о более чем 150 случаях смерти на рабочих местах в нынешнем году. По его словам, основной причиной гибели людей выступают сердечно-сосудистые заболевания.

Также, как отмечает Ветлужских, из общего числа смертей в этом году 42 гибели были несчастными случаями, остальные связаны с различными заболеваниями. Кроме того, увеличивается количество смертей из-за переработок. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом сократилось число смертей из-за несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что дефицит официантов наблюдается перед новогодними каникулами в Екатеринбурге.

Читайте также:
В Свердловской области наблюдается острый дефицит медицинских работниковНа новых снегоходах будут ездить работники заповедников Свердловской областиРаботники медучреждения в Екатеринбурге сидят в теплых куртках
#Общество#Работа#Переработка#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Сегодня, 15:30
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:23
Стало известно, кто может претендовать на маткапитал в России
Сегодня, 13:23
Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году
Сегодня, 13:14
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Сегодня, 14:56
Метели, гололед и сильные ветра. Экстренное предупреждение в Свердловской области
Сегодня, 15:04