Названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
К такому выводу пришли эксперты одной из платформ рекрутинга в РФ. Специалисты пояснили, что в декабре 2023 года в Свердловской области на одну вакансию дворника на сайтах объявлений предлагается 0,7 резюме, а на предложение о работе поваром — 0,8 резюме.
Пользуются спросом сейчас и автомойщики, товароведы, доктора, токари, фармацевты, слесари и продавцы-консультанты.
В Свердловско области на одно предложение о работе приходится порядка 2,5 активных. Это говорит нам о дефиците кадров, считают аналитики. В целом по стране показатели чуть лучше — 3,5 резюме на одно предложение о работе.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Нижнем Тагиле. В их число вошли нацчные деятели, программисты, специалисты-строители, сотрудники сферы транспортировки и другие. Также была названа средняя зарплата в Нижнем Тагиле — это 60 тысяч рублей.