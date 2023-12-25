Названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области

К такому выводу пришли эксперты одной из платформ рекрутинга в РФ. Специалисты пояснили, что в декабре 2023 года в Свердловской области на одну вакансию дворника на сайтах объявлений предлагается 0,7 резюме, а на предложение о работе поваром — 0,8 резюме.