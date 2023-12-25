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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Больше всего в Свердловской области не хватает дворников и поваров

Названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области

25 декабря 2023, 07:29
Фото: Midjourney

Больше всего в Свердловской области не хватает дворников и поваров

Аналитики назвали, каких спотрудников не достает Свердловской области. В настоящий момент, в основном, это повара и дворники.

К такому выводу пришли эксперты одной из платформ рекрутинга в РФ. Специалисты пояснили, что в декабре 2023 года в Свердловской области на одну вакансию дворника на сайтах объявлений предлагается 0,7 резюме, а на предложение о работе поваром — 0,8 резюме.

Пользуются спросом сейчас и автомойщики, товароведы, доктора, токари, фармацевты, слесари и продавцы-консультанты.

В Свердловско области на одно предложение о работе приходится порядка 2,5 активных. Это говорит нам о дефиците кадров, считают аналитики. В целом по стране показатели чуть лучше — 3,5 резюме на одно предложение о работе.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Нижнем Тагиле. В их число вошли нацчные деятели, программисты, специалисты-строители, сотрудники сферы транспортировки и другие. Также была названа средняя зарплата в Нижнем Тагиле — это 60 тысяч рублей.

Свердловским заводам предложили решать дефицит кадров через цифровизацию
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