Облаву на водителей-нарушителей устроила ГИБДД в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Главная цель мероприятия — отлов нарушителей, гоняющих по встречке.
По уточняющей информации автоинспекции, патрулирование будет сопровождаться видеофиксацией нарушений, носить скрытый характер и выполняться на транспорте без цветографического обозначения.
Напоминаем, на трассе под Нижним Тагилом 18 декабря случился инцидент с иномаркой. В результате столкновения машины с грузовиком погибла женщина. Водитель совершала обгон, но потеряла управление.
В начале декабря в Свердловской области проходили облавы на нетрезвых водителей.