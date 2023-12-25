tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Рейд по отлову водителей, гоняющих по встречке, проводит свердловская ГИБДД

Облаву на водителей-нарушителей устроила ГИБДД в Свердловской области

25 декабря 2023, 04:03
Фото: 1MI

Рейд по отлову водителей, гоняющих по встречке, проводит свердловская ГИБДД

Операция «Безопасная дорога» началась в Свердловской области, по информации областных гаишников.

Главная цель мероприятия — отлов нарушителей, гоняющих по встречке.

По уточняющей информации автоинспекции, патрулирование будет сопровождаться видеофиксацией нарушений, носить скрытый характер и выполняться на транспорте без цветографического обозначения.

Фото: Пресс-служба Свердловского ГИБДД

Напоминаем, на трассе под Нижним Тагилом 18 декабря случился инцидент с иномаркой. В результате столкновения машины с грузовиком погибла женщина. Водитель совершала обгон, но потеряла управление.

В начале декабря в Свердловской области проходили облавы на нетрезвых водителей.

Свердловские полицейские переоделись в Дедов Морозов
Узнать подробнее
Читайте также:
Дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле и запрет на продажу алкоголяПогиб под машиной водителя с 33 штрафами: ночью в Арамиле произошло ДТПИзвестен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
#Александра Логинова#Свердловская область#ГИБДД#Операция#Нарушители#Профилактическая операция#Екатеринбург#Специальная операция#Нарушители ПДД
Подпишитесь
Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес
23 декабря, 16:21
Берет деньги и кормит завтраками: в Тагиле мастера по установке окон винят в обмане
23 декабря, 08:23
Необычные животные, которые были замечены на улицах Нижнего Тагила в 2023 году
23 декабря, 16:08
Надзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем Тагиле
22 декабря, 12:15
Поддельная икра с кишечной палочкой найдена на полках российских магазинов
23 декабря, 12:32
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
21 декабря, 11:07