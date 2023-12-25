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Украденные коробки с призами для участников соревнований нашли в Екатеринбурге

Остались без призов: воры похитили подарки и выбросили на улицу в Екатеринбурге

25 декабря 2023, 05:57
Фото: 1MI

Украденные коробки с призами для участников соревнований нашли в Екатеринбурге

Случайная прохожая обнаружила украденные призы для детей. Коробки со сладостями и медалями были выброшены на улицу Екатеринбурга.

Находка была найдена в Юго-Западном районе в зеленых посадках. Содержимое уже передали законному владельцу, оно предназначалось для юных участников соревнования по волейболу, сообщает  E1.ru.

Ранее злоумышленники похитили ценности из автомобиля тренера, разбив стекло. Помимо упаковок, похитители присвоили себе волейбольные мячи. Сладкое воров не заинтересовало и было выброшено на улицу. Турнир состоялся, но пока без награды участников.

Ранее сообщалось о вандалах, орудующих в районе Сортировки Екатеринбурга.

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