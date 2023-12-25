Остались без призов: воры похитили подарки и выбросили на улицу в Екатеринбурге

Ранее злоумышленники похитили ценности из автомобиля тренера, разбив стекло. Помимо упаковок, похитители присвоили себе волейбольные мячи. Сладкое воров не заинтересовало и было выброшено на улицу. Турнир состоялся, но пока без награды участников.