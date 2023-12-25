Остались без призов: воры похитили подарки и выбросили на улицу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:57
Находка была найдена в Юго-Западном районе в зеленых посадках. Содержимое уже передали законному владельцу, оно предназначалось для юных участников соревнования по волейболу, сообщает E1.ru.
Ранее злоумышленники похитили ценности из автомобиля тренера, разбив стекло. Помимо упаковок, похитители присвоили себе волейбольные мячи. Сладкое воров не заинтересовало и было выброшено на улицу. Турнир состоялся, но пока без награды участников.
Ранее сообщалось о вандалах, орудующих в районе Сортировки Екатеринбурга.