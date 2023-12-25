Почти 18 миллионов клещей завезли в Свердловскую область

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Клещей планируется использовать для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве, или в управлении Россельхознадзора. Привезли их из Химок.
Клещи были доставлены авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта «Кольцово». Поставки были совершены с правильным оформлением всей необходимой документации.
Отмечается, что подобные клещи не несут никакой опасности для человека. Они нужны для того, чтобы пожирать вредителей растений.
Напомним, что прошлая партия клещей для борьбы с насекомыми также составляла почти 18 миллионов экземпляров.