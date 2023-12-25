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Published Сегодня, 13:45

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18 миллионов клещей появилось в Свердловской области

Почти 18 миллионов клещей завезли в Свердловскую область

25 декабря 2023, 13:45
Фото: 1MI

18 миллионов клещей появилось в Свердловской области

В Свердловскую область завезли порядка 18 миллионов клещей. Они уже доставлены в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Клещей планируется использовать для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве, или в управлении Россельхознадзора. Привезли их из Химок.

Клещи были доставлены авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта «Кольцово». Поставки были совершены с правильным оформлением всей необходимой документации.

Отмечается, что подобные клещи не несут никакой опасности для человека. Они нужны для того, чтобы пожирать вредителей растений.

Напомним, что прошлая партия клещей для борьбы с насекомыми также составляла почти 18 миллионов экземпляров.

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#Общество#Свердловская область#Клещи#Россельхознадзор#Аэропорт#Екатеринбург#Химки#Документация#Дарья Сорокина
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