«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
У тагильчанки Анны от изменившегося расписания маршрутов страдают родители. Теперь им неудобно приезжать в город, чтобы видеться с внуками в комфортное им время. Раньше, судя по расписанию на сайте мэрии, маршруты до Северного ходили почти каждый час, начиная с 6:00 и заканчивая 21:30. Теперь последний автобус идет в 18:00.
У меня мама и папа в шоке, потому что теперь им к нам в город ехать нецелесообразно, теперь им даже ребенка не забрать со школы. С 9:00 до 12:00 — перерыв, три часа просто. Кто-то в 9:00 ездит на работу, к 10:00 не уехать. Самая главная проблема заключается в том, что они же ездят в деревню, и автобус приходит из деревни где-то к 19:00, они не успевают больше на автобус. И чтобы добраться до Северного после деревни с котомками, с водой, только на такси, а это бешенные деньги — каждый раз по 350 рублей не накатаешься. Когда мама в городе задерживается, она ходит в больницы, — не уехать. Она расстраивается, они негодуют, хотят жаловаться мэру. Мы не считаем этот рейс нерентабельным, откуда бы они ни ехали, автобус постоянно полный. Такой густонаселенный поселок оставили без транспорта, по-русски говоря, — жалуется тагильчанка Анна в беседе с TagilCity.ru.
Женщина пояснила, что раньше ситуация с автобусами также была напряженной. Большую обеспокоенность вызывает ситуация в новогодние праздники, когда люди захотят ездить на городскую елку вместе с детьми.
Мало того, что они и так не часто ходили, бывало по часу-полтора ждешь автобус, а сейчас праздники новогодние. Дети захотят на елку, как они будут морозиться в этих очередях? Нет с 9:00 до 12:00 автобуса, к 12:00 часам не влезет количество людей, — сетует Анна.
От ситуации с недостатком маршрутов страдают не только родители Анны. Так, в социальных сетях жительница города Екатерина сообщила редакции TagilCity.ru о том, что в выходные дни и так изменившееся расписание — еще более урезано. Подробности маршрутов пассажирам пришлось узнавать самостоятельно.
В будние дни они решили сделать последний автобус в 18:00 вечера с поселка. Терпение к этому самопроизволу все меньше. Сегодня узнала, что в выходные дни автобус будет ходить только два раза в 12:00 и в 16:00. Водители, зная это, людям даже не сообщают, разворачиваются с остановки и уезжают пустыми. Пока я к нему в автобус не зашла с вопросами, мы бы и не узнали о их нововведении. Промежуточных автобусов нет. С такими графиками людей лишили жизни и мобильности. Такое ощущение, осталось еще микрорайон проволокой обнести и все. Как закрытый город какой-то становится, что в любое нужное для тебя время не приехать туда и не выехать от туда. Цены на такси в тот район заоблачные, — рассказала Екатерина.
Судя по актуальным ценам, в период повышенного спроса поездка на Северный с ж/д вокзала Нижнего Тагила обойдется примерно в 300 рублей. Если условно выбрать такси единственным способом передвижения до работы и с нее жителям поселка Северный такая роскошь обойдется примерно в 12 тысяч рублей в месяц, вместо возможных 960 рублей на автобусе. Вариант с трамваем в таком случае кажется не таким уж и плохим.
В ООО «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)», которое пока обслуживает маршрут до поселка Северный, в беседе с корреспондентом TagilCity.ru информацию о смене маршрутов подтвердили, не назвав при этом причин. Что касается организации движения в выходные, то, по словам собеседника, оно будет таким же, как и в будние дни.
Автобусы ходят по времени с 6:00 до 9:00, потом с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00. В выходные пока расписание будет такое же, — пояснил редакции TagilCity.ru представитель компании-перевозчика.
Ранее перевозчики уже заявляли о нехватке кадров в отрасли, а также о постоянном росте цена на запчасти и расходные материалы. При этом тариф на проезд, установленный РЭК, существенно ниже, чем необходимый для полноценной работы транспорта.
Альтернативой для жителей сейчас называют поездки на трамваях по пересадочному тарифу. Это значит, что можно проехать бесплатно на маршруте, если пересадка осуществилась позднее 51 минуты с момент оплаты предыдущего проезда. Однако людей, судя по комментариям в паблике ТТ, интересуют прямые маршруты до Северного.
Можно добираться на 6 маршруте (от Северного), а затем, в зависимости от того, куда нужно дальше, бесплатно пересесть на 10 или 8/12/17 маршруты, — пишут в паблике ТТ представители ОД «Тагилтрам».
В Нижнем Тагиле планируется передача городских маршрутов под управление в МУП, им станет «Тагильский трамвай». О датах и других подробностях этого слияния пока неизвестно. В числе маршрутов, на которые пустят «Симазы», станет и поселок Северный. Ранее TagilCity.ru публиковал перечень маршрутов, которыми займется МУП «Тагильский трамвай». Чиновники отмечали, что заберут на муниципальное обслуживание заведомо убыточные маршруты.