«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного

Судя по актуальным ценам, в период повышенного спроса поездка на Северный с ж/д вокзала Нижнего Тагила обойдется примерно в 300 рублей. Если условно выбрать такси единственным способом передвижения до работы и с нее жителям поселка Северный такая роскошь обойдется примерно в 12 тысяч рублей в месяц, вместо возможных 960 рублей на автобусе. Вариант с трамваем в таком случае кажется не таким уж и плохим.