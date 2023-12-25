Последняя неделя перед Новым годом будет теплой в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
По его словам, 25 декабря с самого утра зона смешанных осадков отправится в северную часть региона. И вслед за ней ожидается потепление в регионе. Пулин отмечает, что осадки ожидаются в западных районах региона.
В Екатеринбурге в понедельник 25 декабря будет облачно и небольшой снег. Днем температура воздуха составит примерно -1…-3 градуса.
В Нижнем Тагиле до обеда будет снег и пасмурная погода в течение всего дня. Воздух прогреется до -2 градусов.
Напомним, в Новый год синоптики сильных морозов не прогнозируют. При этом ожидается, что новогодняя ночь в городе будет самой теплой за последние три года.