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Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Последняя неделя 2023 года в Свердловской области начнется с тепла

Последняя неделя перед Новым годом будет теплой в Свердловской области

25 декабря 2023, 05:07
Фото: 1MI

Последняя неделя 2023 года в Свердловской области начнется с тепла

Начало последней предновогодней недели в Свердловской области будет теплым. В частности оттепели будут на востоке региона, сообщил синоптик Алексей Пулин.

По его словам, 25 декабря с самого утра зона смешанных осадков отправится в северную часть региона. И вслед за ней ожидается потепление в регионе. Пулин отмечает, что осадки ожидаются в западных районах региона.

В Екатеринбурге в понедельник 25 декабря будет облачно и небольшой снег. Днем температура воздуха составит примерно -1…-3 градуса.

В Нижнем Тагиле до обеда будет снег и пасмурная погода в течение всего дня. Воздух прогреется до -2 градусов.

Напомним, в Новый год синоптики сильных морозов не прогнозируют. При этом ожидается, что новогодняя ночь в городе будет самой теплой за последние три года.

#Свердловская область#Потепление#Погода#Прогноз#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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