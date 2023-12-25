Появились кадры с места аварии, из-за которой перекрыли Пермский тракт

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Известно, что столкнулись молоковоз Sitrak и Scani. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, которые занимаются выяснением обстоятельств аварии.
Движение на трассе было перекрыто 25 декабря в 12:00. Жителей региона попросили находить пути объезда. А за несколько часов до этой аварии, на этой трассе произошло смертельное ДТП.
Ранее сообщалось, что облаву на водителей-нарушителей устроила ГИБДД в Свердловской области.