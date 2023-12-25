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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Серовский тракт перекрыт из-за аварии

Появились кадры с места аварии, из-за которой перекрыли Пермский тракт

25 декабря 2023, 09:44
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Серовский тракт перекрыт из-за аварии

Движение на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург временно перекрыто в связи с аварией между двумя грузовиками. ДТП произошло на 160 км автодороги.

Известно, что столкнулись молоковоз Sitrak и Scani. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, которые занимаются выяснением обстоятельств аварии.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Движение на трассе было перекрыто 25 декабря в 12:00. Жителей региона попросили находить пути объезда. А за несколько часов до этой аварии, на этой трассе произошло смертельное ДТП.

Ранее сообщалось, что облаву на водителей-нарушителей устроила ГИБДД в Свердловской области.

Облаву на водителей автобусов устроила ГИБДД в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#ДТП#ГИБДД#Грузовики#Объезд#Екатеринбург#Авария#Перекрытие дороги#Пермский тракт#Дарья Сорокина
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