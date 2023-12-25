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Жители Екатеринбурга устроили давку в новом трамвае в Академическом

Привычный треш. Новый трамвай в Академическом не справился с наплывом пассажиров

25 декабря 2023, 14:58
Фото: Е1

Жители Екатеринбурга устроили давку в новом трамвае в Академическом

В Екатеринбурге новый трамвай в Академическом районе не смог справиться с вечерним наплывом пассажиров. Все потому, что их было слишком много.

По словам очевидцев, сначала травмай долго не приезжал. Один из городан отметил, что прошло около 40 минут. После этого прибыли сразу два трамвая. Это случилось на остановке «Радищева».

При этом, половина людей, которые ожидали транспорт, не вместились в салоне.

Утром трамвай выходит из депо, а потому он еще соблюдает расписание и отходит от Парина по заявленному времени. А потом начинается привычный для Екб треш, — добавил очевидец.

Первый трамвай в район был запущен в субботу. Однако оценить весь эффект вышло в будни, пишет Е1.

Кроме того, в Нижнем Тагиле планируется решить проблемы с транспортом за счет запуска дополнительных автобусов. Они будут ездить по 14 маршрутам.

#Ирина Кирилова
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