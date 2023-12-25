Привычный треш. Новый трамвай в Академическом не справился с наплывом пассажиров

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
По словам очевидцев, сначала травмай долго не приезжал. Один из городан отметил, что прошло около 40 минут. После этого прибыли сразу два трамвая. Это случилось на остановке «Радищева».
При этом, половина людей, которые ожидали транспорт, не вместились в салоне.
Утром трамвай выходит из депо, а потому он еще соблюдает расписание и отходит от Парина по заявленному времени. А потом начинается привычный для Екб треш, — добавил очевидец.
Первый трамвай в район был запущен в субботу. Однако оценить весь эффект вышло в будни, пишет Е1.
Кроме того, в Нижнем Тагиле планируется решить проблемы с транспортом за счет запуска дополнительных автобусов. Они будут ездить по 14 маршрутам.