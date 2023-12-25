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Жители Свердловской области чаще всего посещают Великий Устюг

Путешествие в Великий Устюг: свердловчане чаще всех ездят к Деду Морозу

25 декабря 2023, 09:30
Фото: Светлана Емельянова
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Жители Свердловской области чаще всего посещают Великий Устюг

Среди жителей Урала свердловчане стали лидерами по количеству посетителей Великого Устюга. Вторую позицию делят туристы из ХМАО и ЯНАО, а на третьем месте расположился Пермский край. Замыкает пятерку лидеров Челябинская область.

С начала осени 2023 года число жителей Среднего Урала, посетивших вотчину главного героя Нового года в Великом Устюге, увеличилось более чем в 2 раза. Ожидается, что рост продолжится и в начале следующего года, когда традиционно наблюдается наибольший турпоток в сказочную резиденцию. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных по перемещениям абонентов.

Так, на первой строчке рейтинга расположились гости Деда Мороза из Свердловской области. Вторую позицию делят туристы из ХМАО и ЯНАО, на третьем месте Пермский край. Тюменская область за год поднялась в рейтинге на одну строку и занимает четвертую позицию. Замыкает пятерку лидеров Урала Челябинская область. Помимо уральцев, в Великом Устюге побывали жители Нижнего Новгорода, Кирова, Воронежа, Липецка и Ижевска.

Фото: Freepik

При посещении новогодней резиденции жители Свердловской области предпочитают делиться эмоциями через интернет, используя мессенджеры и социальные сети. В среднем при посещении Великого Устюга каждый свердловчанин расходует более 820 мегабайт интернет-трафика. Этого объема достаточно, например, чтобы отправить свыше 270 фото с Дедом Морозом в мессенджерах.

Еще один интересный факт: не решившиеся на поездку в Великий Устюг жители Среднего Урала активно отправляют письма с желаниями в электронном формате. Наибольший трафик зафиксирован в День рождения российского Деда Мороза — 18 ноября. Однако уже осенью число путешественников начинает расти, особенно во время школьных каникул. В целом юные свердловчане чаще пишут письма с пожеланиями по пятницам, в эти дни трафик в 10 раз превышает среднесуточный.

Отметим, чтобы путешественники без ограничений могли делиться фото- и видео-посланиями из резиденции зимнего волшебника, МегаФон заранее построил в Великом устюге инфраструктуру связи. А для комфортной отправки писем Деду Морозу через цифровые сервисы в Свердловской области с начала года компания улучшила связь более чем в 56 крупных городах и небольших населенных пунктах региона.

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