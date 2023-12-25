Путешествие в Великий Устюг: свердловчане чаще всех ездят к Деду Морозу

Еще один интересный факт: не решившиеся на поездку в Великий Устюг жители Среднего Урала активно отправляют письма с желаниями в электронном формате. Наибольший трафик зафиксирован в День рождения российского Деда Мороза — 18 ноября. Однако уже осенью число путешественников начинает расти, особенно во время школьных каникул. В целом юные свердловчане чаще пишут письма с пожеланиями по пятницам, в эти дни трафик в 10 раз превышает среднесуточный.