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Житель Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч штрафа за ложный донос

Раскаялся и намерен честно жить: 40 тысяч штрафа заплатит тагильчанин за ложный донос

25 декабря 2023, 13:29
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч штрафа за ложный донос

В Нижнем Тагиле местный житель оштрафован на 40 тысяч за ложный донос о мошенничестве. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

13 сентября 2023 года житель Нижнего Тагила пришел в отделение полиции № 16 и заявил том, что в отношении него были совершены мошеннические действия. При этом он достоверно знал, что знал о том, что сообщает оперуполномоченному заведомо ложное сообщение.

Оперуполномоченный принял заявление и оформил его в установленном законом письменной форме. После этого заявитель, ознакомившись с текстом, поставил свою подпись. Тем самым он удостоверил, что заявление было составлено с его слов. В результате преступных действий тагильчанина была нарушена нормальная деятельность органов дознания, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

В результате в отношении тагильчанина было заведено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступлении). За это грозит до двух лет лишения свободы.

Однако, гражданин, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности. Ему могут назначить судебный штраф в случае, если он возместил ущерб или загладил свою вину. Суд учел, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести. Тагильчанин последовательно признавал вину и сам явился с повинной.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что раскаялся и намерен честно жить и трудиться. Также он принес извинения органам полиции, прокуратуре и суду за нарушение нормальной деятельности правоохранительных органов в связи с подачей им заведомо ложного доноса, — пояснили в суде.

В связи с этим уголовное дело было прекращено, а тагильчанину назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в силу, так как обвиняемый подал апелляцию в Свердловский областной суд.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина, злоупотребляющий алкоголем, написал из мести ложный донос на участкового.

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