Раскаялся и намерен честно жить: 40 тысяч штрафа заплатит тагильчанин за ложный донос

Однако, гражданин, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности. Ему могут назначить судебный штраф в случае, если он возместил ущерб или загладил свою вину. Суд учел, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести. Тагильчанин последовательно признавал вину и сам явился с повинной.