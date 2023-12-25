«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Ледовый городок на Вагонке открылся первым в Нижнем Тагиле. Ребят ждали забавные приключения с двумя снеговиками, танцы со Снегурочкой, песни с Дедом Морозом, хоровод и, конечно же, заветные «Раз, два, три, елочка, гори!». После этого 18-метровая лесная красавица зажгла свои огни.
Все-таки это радость детям. Всегда стараемся ходить на открытие елки. Им очень нравится. Приятно, что в нашем районе есть свой хороший ледовый городок. И на горках покататься можно, и побегать вокруг фигур, — поделилась впечатлениями с TagilCity.ru Наталья, мама двух детей.
Помимо горок и ледяных скульптур на площади возле елки залит каток с деревянным ограждением и иллюминацией. Прокат инвентаря действует рядом со стадионом «Спутник». Можно воспользоваться им или прийти со своими коньками.