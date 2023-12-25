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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Первый ледовый городок открылся в Нижнем Тагиле

«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок

25 декабря 2023, 14:56
Фото: tagilcity.ru

Первый ледовый городок открылся в Нижнем Тагиле

25 декабря на площади возле ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле открылась праздничная елка. Для малышей устроили новогоднее представление со снеговиками, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ледовый городок на Вагонке открылся первым в Нижнем Тагиле. Ребят ждали забавные приключения с двумя снеговиками, танцы со Снегурочкой, песни с Дедом Морозом, хоровод и, конечно же, заветные «Раз, два, три, елочка, гори!». После этого 18-метровая лесная красавица зажгла свои огни.

Открытие ледового городка на ВагонкеОткрытие ледового городка на Вагонке
Открытие ледового городка на ВагонкеОткрытие ледового городка на Вагонке
Открытие ледового городка на ВагонкеОткрытие ледового городка на Вагонке
Открытие ледового городка на ВагонкеОткрытие ледового городка на Вагонке
Открытие ледового городка на ВагонкеОткрытие ледового городка на Вагонке
Открытие ледового городка на ВагонкеОткрытие ледового городка на Вагонке
Открытие ледового городка на ВагонкеОткрытие ледового городка на Вагонке
Открытие ледового городка на Вагонке
Фото: tagilcity.ru
Все-таки это радость детям. Всегда стараемся ходить на открытие елки. Им очень нравится. Приятно, что в нашем районе есть свой хороший ледовый городок. И на горках покататься можно, и побегать вокруг фигур, — поделилась впечатлениями с TagilCity.ru Наталья, мама двух детей.
Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле
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Помимо горок и ледяных скульптур на площади возле елки залит каток с деревянным ограждением и иллюминацией. Прокат инвентаря действует рядом со стадионом «Спутник». Можно воспользоваться им или прийти со своими коньками.

Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на ВагонкеЛедовый городок на Вагонке
Ледовый городок на Вагонке
Фото: tagilcity.ru
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