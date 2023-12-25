«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок

Ледовый городок на Вагонке открылся первым в Нижнем Тагиле. Ребят ждали забавные приключения с двумя снеговиками, танцы со Снегурочкой, песни с Дедом Морозом, хоровод и, конечно же, заветные «Раз, два, три, елочка, гори!». После этого 18-метровая лесная красавица зажгла свои огни.