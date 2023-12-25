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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Маткапитал в России будут выплачивать только гражданам страны

Стало известно, кто может претендовать на маткапитал в России

25 декабря 2023, 13:23
Фото: 1MI

Маткапитал в России будут выплачивать только гражданам страны

В России материнский капитал теперь будут выплачивать только гражданам страны. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Средства будут выплачиваться только гражданам России. Деньги будут предоставляться на момент рождения ребенка. Младенец тоже должен иметь российское гражданство.

Новый закон будет действовать уже с 1 января 2024 года. Отмечается, что жителям ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей выплаты произведут вне зависимости от сроков получения гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что в России предлагалось увеличить маткапитал почти до 1,5 миллиона. С такой инициативой выступал депутат Госдумы Сергей Миронов. Цель — улучшить показатель рождаемости.

В Госдуме предложили повысить материнский капитал до 1 миллиона рублей
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#Экономика#Владимир Путин#Рождаемость#Гражданство#Документ#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Гражданство РФ#Маткапитал
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