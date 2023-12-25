Стало известно, кто может претендовать на маткапитал в России

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Средства будут выплачиваться только гражданам России. Деньги будут предоставляться на момент рождения ребенка. Младенец тоже должен иметь российское гражданство.
Новый закон будет действовать уже с 1 января 2024 года. Отмечается, что жителям ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей выплаты произведут вне зависимости от сроков получения гражданства РФ.
Ранее сообщалось, что в России предлагалось увеличить маткапитал почти до 1,5 миллиона. С такой инициативой выступал депутат Госдумы Сергей Миронов. Цель — улучшить показатель рождаемости.